Életbe lép az ausztrál közösségimédia-tilalom, szerdától le kell tiltani a 16 év alatti felhasználókat

Ausztrália szerdától az első ország lesz, ami kötelező alsó korhatárt vezet be a közösségi médiában: az Instagramhoz, a TikTokhoz és a YouTube-hoz hasonló platformoknak több mint egymillió felhasználói fiókot kell letiltaniuk, ami egy várható globális szabályozási hullám kezdetét jelzi.

Helyi idő szerint éjféltől a tíz legnagyobb platformnak kötelezően blokkolni kell a 16 év alatti ausztrál felhasználókat, különben akár óriási, átszámítva 11 milliárd forintos pénzbírságot kaphatnak. A törvényt élesen bírálták a nagy techcégek és a szólásszabadság hívei, ugyanakkor a szülők és a gyermekvédelmi szakemberek üdvözölték azt.

A Reuters úgy fogalmazott, hogy most lezárul az egyéves vita, ami arról szólt, hogy meg lehet-e egyáltalán akadályozni, hogy a gyerekek mára mindennapossá vált technológiát használjanak. Az ausztrál „kísérletet” sok országban figyelemmel kísérik majd törvényhozók, akik úgy érzik, a techcégek túl lassan és nem elég hatékonyan védekeznek a káros hatások ellen. Dániától Malajziáig több ország jelezte, hogy hasonló lépésekre készül. Az Egyesült Államok egyes államai is ebbe az irányba mozdulnak, noha ott sok platform éppen csökkenti a biztonsági funkciókat.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

A szabályozás első körben tíz platformra vonatkozik – például a YouTube-ra, az Instagramra és a TikTokra. A lista később változhat. A legtöbb platform vállalta, hogy betartja a szabályt, és különböző módszerekkel próbálják majd megbecsülni a felhasználók életkorát:

egyrészt az online viselkedésből következtetnek,

másrészt szelfi alapján becsülnek életkort,

vagy valamilyen igazolványt, esetleg bankszámla-információt kérnek.

Az X az egyetlen, ami nem alkalmazkodik a szabályokhoz, a tulajdonos Elon Musk szerint a szabályozással az internet feletti kontrollt akarják megszerezni. A cégek azt állítják, hogy a törvénnyel sérül a szólásszabadsághoz való jog, és attól tartanak, hogy hosszú távon csökkenni fog a felhasználók száma. A kormány adatai szerint a tilalom előtt a 8–15 éves ausztrálok 86 százaléka használt valamilyen közösségi médiát.