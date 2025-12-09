Élőben közvetítették, ahogy kivégzik, majd felgyújtják egy konkurens banda 19 éves tagját

Vádat emeltek 8 dél-francia drogkereskedő ellen, akik végig élőben közvetítették, ahogy agyonlövik, majd benzinnel felgyújtják és szénné égetik egy 19 éves konkurensüket. Az élőt több csetalkalmazáson is megosztották, hogy minél többen megtudják, velük nem lehet ujjat húzni. A Nimes városában és környékén tevékenykedő banda azért kapta el és végezte ki a Párizs környékéről érkezett, 19 éves férfit, mert az figyelőként dolgozott egy olyan konkurens drogterjesztő csoportnak, amelyik a vádlottak területére merészkedett.

Nimes híressége, a római aréna Fotó: LECLERCQ OLIVIER / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Az eset maga júliusban történt, az elszenesedett holttestet a Nimes-től durván 30 kilométerre fekvő Saint-Bénézet falucskában találták meg július 15-én – írja a Le Figaro. Ez a nyár a nagy drogügyi leszámolások ideje volt Nimes-ben, számos összecsapással és sérüléssel. Az elkövetők és az áldozatok között annyi volt a feltűnően fiatal korú, hogy a helyi önkormányzat éjszakai kijárási tilalmat vezetett be a felnőtt kísérő nélkül mozgó 16 év alattiaknak, amit kétszer is meghosszabbítottak.