Felfüggesztették a tavalyi Év Szaloncukra-díjas édességgyártót

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felfüggesztette a Vas megyei Chocofive Édességgyártó Kft. működését. A cég a robbanócukros és szilvás fahéjas szaloncukrával két kategóriában is nyert 2024-ben az Év Szaloncukra versenyen.

A Nébih közleménye szerint az ünnepi időszakot megelőző vizsgálat során az üzemben súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Egyes helyiségekben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak, a mosogatóhelyiség és a mosogatómedence sem felelt meg a higiéniai előírásoknak. Az alapanyagokat esetenként közvetlenül a padozaton, raklap vagy alátét nélkül tárolták, emellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége is lejárt. A hatóság visszahívott 8 tételt, valamint több mint 1 tonna nem nyomon követhető, valamint lejárt élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból és vett hatósági zár alá.

A feltárt jogsértések miatt az üzem működését azonnal felfüggesztették, a cég csak a hibák megszüntetése és egy újabb hatósági ellenőrzés után folytathatta tevékenységét. (via MTI)