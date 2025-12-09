Három embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában az ügyészség akciója után

A Szőlő utcai javitóintézetnél tartott keddi razzia után három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma. A Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közreműködésével végrehajtott akcióról a Telex azt írta, hogy érintett lehet a hétfőn lemondott igazgató is. Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója azután mondott fel, hogy olyan felvétel kerültek elő róla, amin előbb beleveri az intézet egyik fiatal lakójának fejét a padba, majd kirángatja onnan, és a földön fekvő fiúra rálép, belerúg, rángatja, a falhoz szorítja.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a felmondását. Kovács-Buna döntését azzal indokolta, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek.

A múlt héten az ügyészségi nyomozók látókörébe került a Szőlő utcai intézetnek az a vezető nevelőnője, aki egy volt intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. De bűnügyi felügyeletbe került az a nő is, aki szintén vezető beosztásban dolgozott a javító intézetben, és Juhász bizalmasként tartották számon. Az ügyészség gyanúja szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el”.

