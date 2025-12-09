Két ember is meghalt egy macskára támadó, veszett bűzösborz karmolása miatt az Egyesült Államokban

Veszettségben halt meg egy michigani férfi, mert egy olyan donortól kapott vesét, aki szintén veszettségben halt meg, miután megkarmolta egy bűzösborz, amikor szerette volna megmenteni előle a macskáját.

A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) jelentése szerint a michigani beteg 2024 decemberében kapott veseátültetést egy ohiói kórházban. Aztán öt héttel később remegést, alsó végtagi gyengeséget, zavartságot és vizelet-visszatartási problémát tapasztalt. Hamarosan kórházba került, lélegeztetőgépre tették, majd meghalt. A boncolás veszettséget igazolt, ami megdöbbentette a hatóságokat, mivel a beteg családja szerint nem érintkezett állattal.

Amikor az orvosok újra átnézték az idahói donor kórlapját, kiderült, hogy borzkarmolásról számolt be. A férfi családja elmondta, hogy nem sokkal korábban az idahói férfi kismacskáját megtámadta egy borz. A férfi szembeszállt az állattal, és a jelentés szerint a küzdelem során „eszméletlenné tette a borzot”, de előtte az véresre karmolta a lábszárát. Öt héttel később zavartság jelentkezett nála, nyelési és járási nehézségek, hallucinációk, merev nyak, majd megállt a szíve. Bár sikerült újraéleszteni, soha nem tért magához, és néhány nap múlva a kórházban „agyhalottnak nyilvánították és levették az életfenntartó gépekről”.

Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD/NurPhoto via AFP

A jelentés szerint több szervét, köztük bal veséjét is felajánlották transzplantációra. Miután a transzplantált beteg esetében felmerült a veszettség gyanúja, a hatóságok újra megvizsgálták a donor laboratóriumi mintáit, de ezek negatívnak bizonyultak veszettségre. Azonban a veséből vett szövetminták egy őszes denevérekre jellemző veszettségtörzset mutattak ki, ami arra utal, hogy a donor valójában veszettségben halt meg, és ezt adta tovább a michigani férfinek.

A vizsgálat szerint egy háromlépcsős fertőzési láncról lehet szó, amiben egy denevér megfertőzte a borzot, ami megfertőzte az idahói macskatulajdonost, akinek a veséje aztán megfertőzte a michigani férfit.

A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ nyilvántartása szerint ez a negyedik dokumentált eset 1978 óta az Egyesült Államokban, amikor veszettség szervátültetésen keresztül terjedt át. Ugyanakkor a veszettség jellemzően nem szerepel a rutinszerű donorvizsgálatok között, mivel emberben rendkívül ritka, és a diagnosztikai tesztek is összetettek.

Miután felfedezték, hogy a fertőzött donor szaruhártyáiból három embert is elláttak, náluk postexpozíciós profilaxist alkalmaztak, hogy megakadályozzák a veszettség kialakulását. A jelentés szerint ez a három ember tünetmentes maradt. (Guardian)