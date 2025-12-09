Látványos hatósági fellépés, brutális belső videó a javítóintézetből – mi történik a Szőlő utcában?

video
  • Kedden nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez, több embert őrizetbe vettek.
  • Közben Juhász Péter publikált egy videót, amin a megbízott igazgató bántalmaz egy fiatalt.
  • Közben már Orbán Viktor is arról beszél, hogy ki kell vizsgálni, miért nem volt következménye az első feljelentésnek az ügyben.
  • A stúdióban Bábel Vilmos, Plankó Gergő és Rényi Pál Dániel.
video Helyzet: van élő szőlő utcA video Szőlő utcai javítóintézet
