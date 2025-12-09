Látványos hatósági fellépés, brutális belső videó a javítóintézetből – mi történik a Szőlő utcában?

A gyerekeket rugdosó igazgató is köztük lehet.
Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.
Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi a Lakmuszon. Mire használják ezt a hálózatot, és hogyan lehet felismerni a kamuprofilokat?
El tudja-e képzelni egy fideszes, hogy nem ők nyerik a választásokat? Mi az a Tisza-tesó? Egymásnak esnek-e a magyarok a választás után? Mit tudtak meg Menczer Tamástól a kecskeméti fiatalok? Ki forgathat a DPK eseményén és ki nem?
Az elhíresült bazmegelős üzenet után arról kérdeztük az államtitkárt, hogy elfogadható lenne-e, ha egy kórházi dolgozó beszélne így egy állampolgárral. Takács Péter szerint az, hogy milyen visszajelzést kapott a kormánytól az eset után, az csak rá tartozik.
Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.