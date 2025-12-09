Magyar Péter: Orbán Viktor mondjon le!

Magyar Péter lemondásra szólította fel Orbán Viktor kormányát a Tisza balatonfüredi frakcióülésén, ahol eredetileg a párt választási felkészüléséről beszélt volna.

A Tisza Párt elnöke egy történettel kezdte. Néhány napja a hevesi Tarnazsadányban járt, ahol egy 11 éves kisfiú, Martin elmesélte, milyen abúzusokat szenvedett el az állami gyermekvédelemben.

Martin, folytatta Magyar, megszökött az állami intézményből, és ezért Budapesten lépcsőházakban húzza meg magát. Sokáig gondolkodtak azon, szabad-e megmutatni a kisfiú történetét. Nemcsak őmiatta, hanem több ezer sorstársa miatt is.

Magyarban megerősödött az érzés, hogy Martin és társai miatt a hatalomnak mielőbb buknia kell.

Magyar ezután rátért a Szőlő utcai keddi ügyészségi és rendőrségi razziára, a gyerekek bántalmazásáról kikerült brutális videókra.

Szeptemberben Orbánék azt mondták, hogy a Szőlő utcai rémnek nem volt gyermekkorú áldozata, mondta Magyar, de most kiderült, hogy ez nem igaz, 13-14-15 éves gyerekeket bántalmaztak fizikailag, lelkileg és szexuálisan is. Kiderült az is, hogy az új igazgató és munkatársaik folytatták a bántalmazást.

Magyar szerint Orbán nem tehet mást ezek után, mint lemond. A köztársasági elnököt felszólította, hogy a kormány lemondása után a lehető legkorábbra írja ki az országgyűlési választást.

Magyar szerint a Szőlő utcákban történtekről tudnia kellett a hatóságoknak és a politikai elitnek is. „Miniszterelnök úr, vége van!” – mondta.