Mocskos ribancoknak nevezett feminista aktivistákat Brigitte Macron

Élesen bírálják Brigitte Macron francia first ladyt, miután egy vírusként terjedő videón mocskos ribancnak nevezett feminista aktivistákat.
Több aktivista egy nemi erőszakkal vádolt színész-komikus, Ary Abittan műsorát zavarta meg, bekiabálva, hogy Abittan erőszaktevő. Abittant 2021-ben vádolta meg egy nő nemi erőszakkal, de a rendőrség 2023-ban bizonyíték hiányában ejtette az ügyet.
Brigitte Macron és a lánya vasárnap nézte meg az előadást, és a helyi média által közzétett videó szerint beszélt a színésszel annak színpadra lépése előtt. „Félek” – mondta Abittan a videón, mire Macron vicceskedve azt válaszolta, „ha vannak mocskos ribancok, akkor kidobjuk őket”. Macron a „sales connes” kifejezést használta franciául.
A szombati akció mögött álló feminista csoport, a #NousToutes (szó szerint „Mindannyian”) a közösségi médiában hashtaggé alakította a sértést, és sokan megosztották azt támogatásuk jeléül.
Köztük volt Judith Godrèche színésznő is, aki feminista ikonná vált, miután két rendezőt vádolt meg azzal, hogy kiskorúként szexuálisan bántalmazták, és felszólította a francia kulturális szektort, hogy vessen véget az ilyen viselkedésnek.
„Én is egy hülye ribanc vagyok” – írta Instagram-oldalán.
Az akcióban részt vevő egyik aktivista azt mondta, mélyen megdöbbentette és felháborította őket Brigitte Macron megnyilvánulása.
„Ez újabb sértés az áldozatok és a feminista csoportok számára” – mondta.
A first lady stábja azzal érvel, hogy a first lady ezzel „a show-t megzavarók radikális módszereit kritizálta”, mert nem helyesli azokat.
Franciaországot az elmúlt években több szexuális zaklatásos ügy rázta meg. Gérard Depardieut májusban ítélték el szexuális zaklatás miatt. Az ügy évek óta húzódott, a színész az ártatlanságát hangoztatta, Emmanuel Macron elnök pedig két éve lényegében kiállt mellette. (France24)