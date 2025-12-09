Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez

Cikkünk frissül.

A nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben, és más helyszíneken is – tudatta sajtóközleményben a Központi nyomozó Főügyészség.

Fotó: Kristóf Balázs

Mint írták: az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont.

Fotó: Kristóf Balázs

Kollégánk, Haász János a helyszínről azt írta, amikor megérkezett, a Szőlő utca 60. előtt két rendőrségi kisbusz és két másik, megkülönböztető jelzéssel felszerelt autó állt. Az épület nagy fém kapuja és szürke ajtaja zárva, az ajtó előtt három rendőr posztolt. Néhány civil ruhás embert látott kijönni, illetve egy eltakart arcú férfit is, később NNI-s dzsekit viselő nyomozók mentek be a az épületbe.

Fotó: Haász János

Hétfőn mi is megírtuk, hogy felmondott Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. Kovács-Buna döntését azzal indokolta, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.

A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozásról legutóbb itt írtunk bővebben.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.