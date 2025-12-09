Négy fürdőző halt meg Tenerifén, miután egy erős hullám kisodorta őket egy tengerparti természetes medencéből

Négy ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután egy erős hullám a nyílt tenger felé sodorta úszók egy csoportját egy népszerű tengervizes természetes medencéből Tenerife szigetén – írja a Guardian.

Egy természetes medence, úgynevezett charco. Fotó: ABDESSLAM MIRDASS/Hans Lucas via AFP

A spanyol hatóságok nagyszabású mentőakciót indítottak, jet-skiket és helikoptereket is bevetettek, hogy felkutassák és kimentsék az elsodort embereket. Vasárnap három – egy 35 éves férfi, egy 55 éves nő és egy ismeretlen férfi – holttestet találtak. A negyedik áldozat, egy nő, hétfőn halt meg, egy nappal azután, hogy a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították. A kormányzati közlések szerint az áldozatok közül kettő román, kettő pedig szlovák állampolgár volt.

A helyi média beszámolói szerint a sziget sziklás, nyugati partvidékén található Isla Cangrejo medence rendkívül népszerű a külföldi turisták körében. Egyik oldalról vulkanikus sziklák határolják, a másikon pedig betonfal választja el a tengertől. Majdnem a tenger szintjén van, ezért viharos időben nagyon veszélyes, mert a nagy hullámok könnyen átcsapnak a falon.

A hírek szerint a tragédia idején is érvényben volt a viharos tengerre figyelmeztető riasztás, és egyes források úgy tudják, hogy a medencét már december 3-án lezárták a fürdőzők elől.

A helyiek azt mondták, hogy sokan figyelmen kívül hagyták a kihelyezett figyelmeztető táblákat és a kerítéseket. Azt is hozzátették, hogy ha valakit kisodor a tenger, rendkívül nehéz megkapaszkodnia a medence alatt húzódó csúszós sziklákban.

Emilio Navarro, Santiago del Teide polgármestere részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és azt mondta, a mentőegységek hétfőn is folytatták az eltűnt fürdőző keresését. Említette, hogy a hatóságok folyamatosan igyekeznek figyelmeztetni a fürdőzőket a veszélyekre, és eltántorítani őket a medence használatától. „Arra kérjük az embereket, hogy figyeljenek a kihelyezett jelzésekre” – mondta. „Mindannyiunk biztonságát szolgálják.”