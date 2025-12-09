Oroszok vezette nemzetközi összeesküvést sejt Aján Tamás a megvádolása mögött

Gyorsan reagált Aján Tamás, miután a Fővárosi Főügyészség – név említése nélkül – bejelentette, hogy különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt vádat emeltek egy budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség 86 éves exelnöke ellen. Aki a vádirat szerint durván 250 millió forinttal károsította meg a szövetséget.
Aján Tamás a Blikk érdeklődésére nem tagadta, hogy róla van szó. Aján 1976-tól főtitkára, majd 2000-től 2020-as visszalépéséig elnöke volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek, és aki a nemzetközi Sportdöntőbíróságtól 2022-ben örökös eltiltást kapott, mert doppingeseteket tussolt el, vagy nem engedte, hogy a doppingeljárást lefolytassák, 2019 óta pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűnözés elleni osztálya is nyomozott ellene.
A sportvezető a Blikknek arról beszélt, hogy szerinte az a hat ország állt össze ellene, amelyek a korábbi doppingeseteik miatt nem indulhattak el súlyemelésben a tokiói olimpián. Ezek Azerbajdzsán, Egyiptom, Kazahsztán, Oroszország, Thaiföld és Üzbegisztán voltak.
„Ezek álltak aztán orosz vezetéssel össze, és támadták meg az IWF-et és személy szerint engem is”
– mondta Aján.
A keddi ügyészségi közlemény szerint Aján két évben is is jóval nagyobb összeget vett fel tiszteletdíj címén, mint ami járt volna neki, annak ellenére, hogy évente 300 ezer dollárt, vagyis 99 millió forintot keresett plusz 50 ezret kapott költségtérítés címén. Így közel 43 millió forintnyi pénzre tett szert illegális módon. A sportvezető az ügyészség szerint 2019-2020-ban több alkalommal, nem a szövetség érdekében, összesen 204 millió 450 ezer forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, a pénzt eltulajdonította.