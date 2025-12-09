Az amerikai elnök elnök a Kremlhez hasonlóan azt szorgalmazza, hogy még a háború alatt tartsanak választásokat Ukrajnában. Donald Trump a Politicónak ezt mondta erről: „Igen, szerintem itt az ideje. Fontos lenne most választást tartani. A háborút arra használják, hogy ne tartsanak választást, de… azt gondolnám, hogy az ukrán népnek… meg kellene adni ezt a lehetőséget. És talán Zelenszkij nyerne. Nem tudom, ki nyerne. De nagyon régóta nem volt választásuk. Tudja, beszélnek a demokráciáról, de eljön egy pont, amikor már nem demokrácia többé.”

Nemrég Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy szerinte Ukrajnának nincs politikai vezetése, mert egy csoport „az Oroszországgal folytatott háború folytatásának ürügyén tartja magánál Ukrajnában, kizárólag személyes meggazdagodás céljából”.

Az orosz vezetés nem most találta ki, hogy nem ismeri el Zelenszkij elnök hatalmát. Szergej Lavrov már a nyáron beszélt arról, hogy nem tartja alkalmasnak az ukrán elnököt arra, hogy békeszerződést írjon alá. Ezt arra alapozta, hogy Volodimir Zelenszkijt 2019-ben választották Ukrajna elnökévé, de a háború miatt a 2024-es elnökválasztást nem tartották meg. Az ukrán alkotmány is tiltja, hogy hadiállapot alatt tartsanak választásokat, azt elhalasztották. Az ukrán parlament februárban fogadta el azt a határozati javaslatot, ami kimondja, hogy a törvényhozás elnökválasztást hirdet ki, amint biztosítva lesz az átfogó, tisztességes és fenntartható béke Ukrajna területén. Ez a határozat kimondta, hogy Ukrajna elnökének, Zelenszkijnek gyakorolnia kell hatáskörét Ukrajna újonnan megválasztott elnökének hivatalba lépéséig az ukrán alkotmány 108. cikkelyének első részével összhangban.

Idén augusztusban Zelenszkij azt mondta Trumpnak, hogy nyitott a választások megtartására Ukrajnában, de ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban. „Szükségünk van tűzszünetre mindenhol – a harctéren, az égen és a tengeren –, hogy az emberek demokratikus, nyílt és törvényes választásokat tudjanak tartani” – mondta Zelenszkij.