Videót mutatott be Juhász Péter, amin a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalt

A YouTube-on tette közé Juhász Péter, az Együtt egykori politikusa azt a biztonsági kamerával rögzített felvételt, amin az látható, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly feleltetés közben előbb beleveri az intézet egyik fiatal lakójának fejét a padba, majd kirángatja onnan, és a földön fekvő fiúra rálép, belerúg, rángatja, a falhoz szorítja.

Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója hétfőn mondott fel, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. Kovács-Buna döntését tegnap azzal indokolta, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.

Juhész Péter a mostani videójában jelezte: hétfőn elment a Szőlő utcába, és telefonon is bejelentkezett, mert meg akarta mutatni az igazgatónak a nála lévő felvételt, de az nem ment ki hozzá. Juhász egyébként egy másik szögből készült felvételt is mutatott, ahonnan szintén látszik, hogyan bántalmazta az igazgató a fiatalt, és lemondásra szólította fel Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt, Pintér Sándor belügyminisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt is, mivel ilyen esetek megtörténhetnek az általuk vezetett intézményrendszerben.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Orbán Viktor miniszterelnököt szólította fel, hogy haladéktalanul nyújtsa be kormánya lemondását, a köztársasági elnököt pedig arra, hogy mihamarabb szólaljon meg, és írjon ki a lehető legkorábbi időpontra országgyűlési választásokat.

Ahogy azt mi is megírtuk, ma délelőtt nagyszabású akció keretében több helyszínre is kiszálltak a hatóságok, két embert őrizetbe vettek, egyet pedig előállítottak a Szőlő utcai ügyben. Dobrev Klára, a DK elnöke egy videóban arról beszélt, hogy tudomása szerint volt, akit az intézetből vittek el, míg mást vásárlás közben kaptak el a rendőrök.

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.