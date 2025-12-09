Forrás

Virágzik a nemszelekciós lombikprogramok üzletága Észak-Cipruson

család
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Itt a várva várt baba, a szülők boldogsága – de nem mindenki bízza a véletlenre, hogy lánya vagy fia születik-e.
  • Egyre több pár akarja maga eldönteni születendő gyereke nemét.
  • Évente több ezer nő és család utazik emiatt Ciprus északi, szakadár részére, ahol virágzik a nemszelekciós lombikprogramok üzletága.
  • A módszer az EU-ban tiltott, és komoly etikai vitákat vet fel, de Észak-Cipruson nem érvényes az uniós jog, és az üzleti haszon az etikai kérdéseket is felülírja.
  • A Deutsche Welle riportja.
család észak-ciprusi török köztársaság lombikprogram nemszelekciós lombikprogram nemválasztás eu Németország uniós jog Európai Unió