Virágzik a nemszelekciós lombikprogramok üzletága Észak-Cipruson
család
- Itt a várva várt baba, a szülők boldogsága – de nem mindenki bízza a véletlenre, hogy lánya vagy fia születik-e.
- Egyre több pár akarja maga eldönteni születendő gyereke nemét.
- Évente több ezer nő és család utazik emiatt Ciprus északi, szakadár részére, ahol virágzik a nemszelekciós lombikprogramok üzletága.
- A módszer az EU-ban tiltott, és komoly etikai vitákat vet fel, de Észak-Cipruson nem érvényes az uniós jog, és az üzleti haszon az etikai kérdéseket is felülírja.
- A Deutsche Welle riportja.