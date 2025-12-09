Vizsgálni kezdi az EU a Google mesterséges intelligenciával generált összefoglalóit

Az EU vizsgálatot indított a Google ellen a mesterséges intelligencia által generált összefoglalók miatt, amik a keresési találatok felett jelennek meg. Azt vizsgálják, hogy a Google használhatja-e a weboldalak adatait ehhez a szolgáltatáshoz, illetve kellett volna-e kompenzációt nyújtania a kiadóknak. Ha kevesebb ember kattint a weboldalakra, akkor a hirdetési bevételeik is csökkennek. A Daily Mail korábban azt állította, hogy a Google AI bevezetése óta 50 százalékkal esett vissza a Google keresőből érkező látogatottsága. Egyúttal azt is vizsgálják, hogy a YouTube-videókat hogyan használták a Google szélesebb AI-rendszereinek fejlesztésére, illetve hogy a tartalomkészítőknek volt-e lehetőségük kivonulni a tartalmaik felhasználásából.

Fotó: Nicolas Tucat/AFP

A Google szóvivője szerint a vizsgálat „kockáztatja az innováció elfojtását egy soha nem látottan versengő piacon”. Azt mondta, „az európaiak megérdemlik, hogy élvezhessék a legújabb technológiák előnyeit, és továbbra is szorosan együtt fogunk működni a hírmédiával és a kreatív iparágakkal, miközben azok belépnek az AI-korszakba”. A Bizottság vizsgálata kiterjed a Google AI Mode nevű funkciójára is, amely beszélgetésszerű stílusban ad választ, néhány hivatkozással más oldalakra. (BBC)