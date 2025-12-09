Zelenszkij 60–90 napon belül kész lenne megtartani az elnökválasztást Ukrajnában

Miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a háború ellenére is meg kellene tartani a tavaly elhalasztott elnökválasztást Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész részt venni a választásokon, azonban ezek megtartása két kulcsfontosságú feltételtől függ: a biztonságtól és a jogszabályok módosításától.

Abszurnak nevezte Tump állítását, miszerint „a háborút arra használják, hogy ne tartsanak választást”, az ukrán elnök szerint választásokat csak akkor lehet tartani, ha garantálni tudják az állampolgárok biztonságát. „Ahhoz, hogy választásokat tartsunk, két kérdést kell megválaszolni: a biztonságot – hogyan lehet ezt megtenni rakétacsapások és támadások alatt –, valamint a jogi alapot, amely biztosítja a választások legitimitását.” Zelenszkij az USA-hoz és európai partnerekhez fordult segítségért, hogy biztosítsák a választások megtartásának feltételeit.

„Én készen állok a választásokra. Sőt – kérem az Egyesült Államokat és az európai kollégákat, hogy közösen biztosítsák a választások lebonyolításához szükséges biztonságot. Ebben az esetben Ukrajna 60–90 napon belül kész lesz a választások megtartására” – mondta. Az elnök felszólította a parlamenti képviselőket is, hogy készítsenek elő jogszabály-módosítási javaslatokat a hadiállapot idején tartott választásokra vonatkozóan. Hozzátette, hogy a szükséges tervezeteket a közeljövőben várja.

Volodimir Zelenszkijt 2019-ben választották Ukrajna elnökévé, de a háború miatt a 2024-es elnökválasztást nem tartották meg. Az ukrán alkotmány is tiltja, hogy hadiállapot alatt tartsanak választásokat, azt elhalasztották. Az ukrán parlament februárban fogadta el azt a határozati javaslatot, ami kimondja, hogy a törvényhozás elnökválasztást hirdet ki, amint biztosítva lesz az átfogó, tisztességes és fenntartható béke Ukrajna területén. Ez a határozat kimondta, hogy Ukrajna elnökének, Zelenszkijnek gyakorolnia kell hatáskörét Ukrajna újonnan megválasztott elnökének hivatalba lépéséig az ukrán alkotmány 108. cikkelyének első részével összhangban. Idén augusztusban Zelenszkij azt mondta Trumpnak, hogy nyitott a választások megtartására Ukrajnában, de ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban. (Pravda/RBC)