Zelenszkij európai támogatást épít, közben az ukránok egyre erősebb amerikai nyomásgyakorlásról szivárogtatnak

A hét elejére a színfalak előtt és mögött is felpörgött a diplomáciai munka az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai béketervvel kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Londonban találkozott európai vezetőkkel, itt beszélt arról, hogy továbbra sincs megállapodás a három fél között a Donbasz sorsát illetően.

Közben az ukránok ismét elkezdtek szivárogtatni a háttérben zajló tárgyalásokról: ezúttal az Axios értesült arról két nem megnevezett tisztviselőtől, hogy Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Zelenszkij elnökre, hogy fogadja el az átdolgozott amerikai béketervet – ami továbbra sem tetszik az ukránoknak, és még mindig azt gondolják, hogy az leginkább Moszkva érdekeit szolgálja.

Zelenszkij, Starmer, Merz és Macron Londonban, 2025. december 8-án Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

Zelenszkij ezt nyíltan nem mondhatja ki, így továbbra is igyekszik konstruktívnak mutatkozni, és jelezte, hogy akár már kedden egy, az európaiakkal közösen kialakított módosított béketervet küldhetnek el a Fehér Háznak. Ismét megerősítette azt is, hogy nem akarnak területeket átadni az oroszoknak, ezt sem nemzetközi jogi, sem alkotmányos, sem erkölcsi szempontból nem tartja elfogadhatónak.

Már a 28 pontos novemberi béketervvel is az volt a fő bajuk az ukránoknak, hogy ki kellene vonulniuk a Donbaszból, feladva azokat a területeket, amiket az oroszok el sem foglaltak. Az ukránok emellett erős biztonsági garanciákat szeretnének az amerikaiaktól, azaz ígéretet arra, hogy Washington a segítségükre siet, ha az oroszok a békemegállapodás ellenére a jövőben újra támadnának. Azt is akarják, hogy ezt az ígéretet egy szenátus által megszavazott megállapodás szavatolja.

A 28 pontos béketerv azóta 20 pontosra változott, és Zelenszkij elmondása szerint a „nyíltan ukránellenes pontok” kikerültek belőle, de az érdemi kérdésekben nem történt áttörés. Az Axiosnak az egyik ukrán tisztviselő arról beszélt, hogy kijevi szempontból rosszabb is lett az amerikaiak pozíciója azután, hogy épp egy hete órákon át tárgyalt Putyinnal Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner. A találkozó után az ukránok a tisztviselő elmondása szerint úgy érezték, az amerikaiak „egyértelmű igent” vártak volna Zelenszkijtől, amikor a hétvégén telefonon érveltek neki a módosított tervekről, benne a Donbasz feladásáról.

A telefonhívás szombaton történt, előtte napokon át tárgyaltak az ukránok és az amerikaiak Miamiban, ahonnan mindkét fél azt kommunikálta, hogy történt előrelépés, bár hogy pontosan miféle, arról nem nagyon szivárgott ki semmi. Donald Trump közben a sajátos eszközeivel igyekezett növelni a nyomást, nyilvánosan megüzenve, hogy úgy tudja, az ukrán tárgyalódelegáció tagjai imádták az új amerikai béketervet, és sajnálja, hogy Zelenszkij nem is olvasta azt.

A beszólás mögött is diplomáciai játszmázás/feszültség lapul: az ukránok szerint Zelenszkij kevéssel azelőtt kapta kézhez a dokumentumot, hogy Witkoff és Kushner felhívták volna, ám az Axios amerikai forrásai szerint ők már egy nappal korábban elküldték az új béketervet az ukránoknak, akik meg azt állítják, hogy egyes dokumentumokat valóban megkaptak korábban, de más elemeket csak kevéssel a hívás előtt. Az ukrán tisztviselő szerint a módosított új terv egyáltalán nem volt megnyerő: területi kérdésekben és például a zaporizzsjai atomerőmű sorsát illetően is keményebb feltételeket tartalmazott, mint a korábbi verziók, miközben egyáltalán nem voltak benne megválaszolva a biztonsági garanciával kapcsolatos kérdések.

„A területekkel kapcsolatban fontos kérdéseket kell megvitatni: ki ellenőriz mit, ki marad hol, ki vonul vissza, és ha Ukrajna visszavonul a frontvonalról, hogyan lehet biztosítani, hogy Oroszország is ugyanezt tegye, és ne folytassa a harcokat” – mondta ezzel kapcsolatban a lapnak az ukrán forrás. Ehhez képest az ukránok elmondásuk szerint azt érezték, hogy az amerikaiak elvárták, hogy Zelenszkij simán bólintson rá a koncepcióra. A név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselők viszont azt állítják, hogy az új tervben figyelembe vették az ukránok szempontjait is, és Putyint is rábírták bizonyos kompromisszumokra.

A lapnak nyilatkozó ukránok azt is érezték, hogy az amerikaiak megpróbálják leválasztani Zelenszkijt az európai vezetőkről, hogy hatékonyabban tudjanak nyomást gyakorolni. Miközben Washington arra akarja rábírni az ukrán elnököt, hogy döntsön gyorsan, az európai szövetségesek épp az óvatosságot és a türelmet javasolják számára. Közösségi oldalán Trump közben arról posztolt cikket, hogy az impotens európai vezetők csak tehetetlenül nézik, ahogy Trump jogosan kihagyja őket a békemegállapodásból, és a Fehér Házban állítólag vannak, akik most már az európai fővárosokat látják a békemegállapodás legnagyobb akadályozójának.

A Financial Times beszámolója szerint Zelenszkij hétfő este, a londoni találkozó után (amin Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök vett részt) arról beszélt, hogy a fő fókusz a biztonsági garanciákon volt, és Európa részéről e garanciák kidolgozása gyakorlatilag készen van, bár hogy mit is takarnak, az nem derült ki. Ugyanakkor Zelenszkij is jelezte, hogy a legerősebb garanciát az Egyesült Államok adhatná a hazájának, és ha azt az amerikai Kongresszus által jóváhagyott formában kapnák meg, akkor megszülethetne a megállapodás. Zelenszkij jelezte azt is, hogy szerinte az amerikaiak készen állnak erre, még ha közben Trump ismét őt okolja is a tárgyalások megakadásáért. Az ukrán elnök kedden folytatja európai körútját, Brüsszelbe és Rómába utazik, ahol Giorgia Meloni miniszterelnök mellett XIV. Leó pápával is találkozik.

A londoni tárgyalásokon természetesen téma volt az ukrán költségvetés helyzete is: az országnak az EU igyekszik segítséget nyújtani, de ehhez uniós szempontból a legideálisabb megoldás a befagyasztott orosz vagyont fedezetként felhasználó hitel lenne, amit egyelőre a vagyont őrző Belgium minden eszközzel akadályoz. Merz és Von der Leyen is arra utalt, hogy konstruktív megbeszéléseket folytattak a belga miniszterelnökkel, Bart De Weverrel a napokban, de hogy milyen előrelépések történtek – már ha egyáltalán történtek –, arról egyelőre nem tudni részleteket.