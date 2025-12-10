11 év fegyházat kapott a férfi, aki felgyújtotta a barátnőjét

A Debreceni Törvényszék ítélte el a legsúlyosabb, fegyház fokozatú, 11 éves szabadságvesztésre azt a balmazújvárosi férfit, aki kést szorított barátnője torkához, majd felgyújtotta őt – írta meg az MTI. A bíróság elvetette a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, vagyis a teljes tizenegy évet rácsok mögött tölti majd – feltéve, ha ez lesz a jogerős ítélet is. A mostani ítélet ellen ugyanis az ügyészség és a vádlott is kérhet még jogorvoslatot.

A vádlott és a sértett Balmazújvárosban, egymáshoz közeli ingatlanban lakott – utóbbi házasságban élt, 2022 körül lépett kapcsolatba a vádlottal. Erről a sértett férje is tudott, kérte is a nőt, hogy döntse el, hogy mit akar. 2022 októberében a nő elutasította a vádlott kérését, hogy kezdjenek új közös életet. Mikor a vádlott később az utcán újból találkozott a nővel, a torkánál fogva berángatta a saját házába, ahol kést szorított a torkához, majd lelocsolta borral és benzinnel, és felgyújtotta a nőt.

A nő testfelületének 25 százalékán szenvedett égési sérüléseket, a vizsgálat során pedig kiderült, hogy terhes volt akkoriban. A mentőket és a rendőrséget a férje értesítette, a nő sérülései maradandó fogyatékossággal gyógyultak.