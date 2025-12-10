444 kalendárium #10: Bemutattuk, hogyan terjeszkedik az Orbán-Mészáros uradalom Hatvanpuszta környékén

2025 nyarára a hatvanpusztai birtok vezető politikai témábá vált. A zebramémnek köszönhetően a sztori annyira berobbant, hogy már Orbán Viktor sem tehette meg, hogy szó nélkül továbbmegy a kérdés hallatán, mint amikor 2016-ban megkérdeztük erről a parlamentben, hanem már podcastokban magyarázta, miért van teljesen rendben a „családi gazdaság”.
És mivel családi birtokról van szó, a miniszterelnök arra is elkezdett hivatkozni, hogy apját, Orbán Győzőt kell megkérdezni erről.
Így is tettünk: a 444 csapata (Haszán Zoltán, Windisch Judit, Németh Dániel és Kiss Bence) megtalálta és megkérdezte Orbán Győzőt, hogy mégis milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán. És nemcsak megkérdezték, hanem bemutatták azt is, hogyan nőnek már össze a környéken az Orbán- és a Mészáros-család birtokai.
A 444 évek óta rendszeresen foglalkozik azzal, hogyan épül Hatvanpuszta: Németh Dániel felvételein az is látványosan nyomon követhető, hogyan jött létre a gazdasági épület.
A történetet idén nyáron Hatvanpuszta – a hazugságra épített palota című cikkében Ács Dániel így foglalta össze: „Így végül az Orbán családra a magyar Versailles, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság marad. Ez Hatvanpuszta igazsága.”
Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás.
Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság.