A talpig Louis Vuittonba öltözött Várkonyi Andreán csak a ruha volt 3,5 millió forint a legújabb magyar vígjáték premierjén

„Várkonyi Andrea ragyogott lánya filmpremierjén” – adta hírül a Story magazin, és szerencsére képeket is közöltek Mészáros Lőrinc feleségének ragyogásáról, így láthattuk, hogy Várkonyi tetőtől talpig Louis Vuittonba öltözve jelent meg a Szente Vajka rendezésében készült Legénybúcsú című film bemutatóján. (Bochkor Gáborral közös lánya egy jelenet erejéig szerepel a filmben.)

Jó, túloztam, mert Várkonyi bőrnadrágja nem LV, hanem Dolce&Gabbana, de ha a cipő, a blúz, a bomberdzseki és a táska stimmel. Na, de nézzük a lényeget, mi mennyibe kerül ebben a szemet gyönyörködtető szettben.

A bokacsizma Star Trail Ankle Boot néven lelhető fel a Louis Vuittonnál, és az amerikai oldal szerint 1840 dollárba, vagyis a jelenlegi árfolyamon 607 ezer forintba kerül.

A blúzt Pleat Collar Blouse néven lehet megtalálni, és 2850 amerikai dollárba kerül, ami több mint 940 ezer magyar forint a jelenlegi árfolyamon.

A nadrágja, ahogy azt már említettem, nem LV, hanem DG, ezt sajnos nem találtam a Dolce&Gabbana oldalán, így gyaníthatóan régebbi darabról van szó, de különböző oldalakon még meg lehet vásárolni 1500 és 2800 dollár közötti árakon. Jóindulattal számoljunk most az 1500 dolláros árral, ami közel 500 ezer forint.

A barna, monogramos szaténdzsekit sem találtam sehol, de a hasonló, kifordítható darabok a Louis Vuitton oldalán 4200 dollár körül mozognak, ami körülbelül 1,4 millió forint.

A táska pontos típusát sem sikerült megállapítani, de az ilyen méretű táskák a Louis Vuittonnál 2-3 ezer dollár körüli áron futnak, vagyis 600 ezertől egymillió forintig akármennyi lehet.

Csak a ruhák, táska nélkül közel 3,5 millió forintba kerülnek Várkonyi Andreán, a táskával együtt ez az összeg akár a 4,5 millió forintot is elérheti, és az ékszereit még nem is néztük. Ha valakinek van utóbbihoz kedve és energiája, tegye meg és küldje el nekünk!