A volt Tegyesz-igazgató szerint elképzelhetetlen, hogy állami beosztásban lévők ne tudtak volna a Szőlő utcai gyerekverésekről

A Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatója, Molnár László „sem állampolgárként, sem szakemberként” nem tudja elképzelni, hogy a kedden nyilvánosságra hozott felvételeken látható brutális gyerekverésekre csak most derül fény. Kovács-Buna Károlyról, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatójáról olyan felvételek kerültek elő, amiken előbb beleveri az intézet egyik fiatal lakójának fejét a padba, majd kirángatja onnan, és a földön fekvő fiúra rálép, belerúg, rángatja, a falhoz szorítja.

Ez nem létezik. Épp ésszel nem lehet felfogni, és nem is kell. Attól nem tudnak eltéríteni, hogy ne lettek volna olyan, politikai, állami közigazgatási beosztásban lévő emberek, akiknek erről volt tudomásuk. Ez elképzelhetetlen

– mondta Molnár László a Népszavának. A gyermekvédelmi szakember elmondta, hogy a Szőlő utcai intézet fenntartója a Belügyminisztérium, a két intézmény között egy állami szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság áll, és vannak még további szereplők, például a gyermekvédelmi gyámok, akik a saját szervezetüknek tartoznak jelentéssel. A fenntartónak kötelessége ellenőrizni az alá tartozó szervezeteket, az ügyészségnek pedig, mint törvényes felügyeleti jogkörrel felruházott szervezetnek ugyancsak kötelessége vizsgálni a büntetésüket töltő gyerekeket a tekintetben, hogy hogyan viselkednek a büntetésük idején. És azt is, hogy az őket fogva tartó, javító-nevelésben részesítő intézmények törvényesen működnek-e.

Molnár a felvételről is beszélt: szerinte ha egy gyerek a környezetére, a társaira is veszélyes, az intézkedésnek vele szemben arányosnak és szükségesnek kell lennie, de a videón ez nem látszik:

Amit a Szőlő utcában készült felvételeken látunk, az nem arányos, és nem szükséges. Védhetetlen.

Mint arról kedden beszámoltunk, a Szőlő utcai javitóintézetnél tartott keddi razzia után három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma. A Szőlő utcai ügyben a javítóintézet korábbi vezetőjének és élettársának letartóztatását pedig a nyomozási bíró február 28-ig hosszabbította meg. A Helyzet: van! keddi, rendkívüli adásában a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeit is átbeszéltük. (via Népszava)