„Az erkölcsi fegyelmezetlenségről” írta a szakdolgozatát a Szőlő utcai gyerekbántalmazó igazgató

„Az erkölcsi fegyelmezetlenség problémája” címmel írta szakdolgozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, akit a rendőrség információink szerint kedden előállított. A Juhász Péter youtuber által kedden közzétett felvételeken Kovács-Buna látható, amint brutálisan bántalmaz gyerekeket, és egy nappal korábban le is mondott pozíciójáról.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A Telex birtokába került szakdolgozat 2021-ben készült, témavezetője a PPKE Erkölcsteológiai Tanszékének egyetemi docense volt. A dolgozat egy Ovidius-idézettel kezdődik:

Látom, mi a jobb, jól látva helyeslem; és ami rossz, követem.

Kovács-Buna úgy magyarázza a problémát, hogy „hosszú ideje ismert az a fenti idézet által fémjelzett, különös jelenség, hogy bizonyos helyzetekben az ember képes – sokszor számára is érthetetlen módon – jobb belátásával ellentétesen cselekedni”.

A Telex által ismertetett bevezetőben azt írja, pedagógiai munkája során gyakran tapasztalja, hogy az általa nevelt, előzetes letartóztatásban lévő, bűnelkövető fiatalok hasonló élményekről számolnak be: tisztában vannak azzal, hogy erkölcsi értelemben mi a helyes, de bizonyos esetekben ezeket a kereteket minden további nélkül áthágják, bűncselekményeket követnek el. A bevezető szerint a szakdolgozat célja az, hogy a jelenséggel kapcsolatos keresztény álláspontot – főként Szent Pál, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás tanításán keresztül – feltárja és összevesse a klasszikus bölcseleti előzményekkel, Platón, Arisztotelész írásaival.

Mint arról kedden beszámoltunk, a Szőlő utcai javitóintézetnél tartott keddi razzia után három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma. A Helyzet: van! keddi, rendkívüli adásában a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeit is átbeszéltük. (via Telex)