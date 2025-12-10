Cseh Katalin és Barabás Richárd: Megnyomtunk valami triggerpontot a magyar társadalomban

Nem fogadta tűzijáték és konfettieső a Humanisták létrejöttét. Erre számítottak?
Cseh Katalin: Mi is érezzük, hogy van egy óriási várakozás, és nagyon bízunk benne, hogy jövő áprilistól teljesen új irányt lehet adni ennek az országnak. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy valami hiányzik, mert mind a környezetünkben, mind a mérések alapján van 5-9 százaléknyi választópolgár, azaz félmillió ember, aki kormányváltást szeretne, de azért aggódik, mert nem találja még a pártját. Ők nem érzik magukat képviselve, és azon gondolkodnak, hogy ha lenne egy olyan erő, ami közelebb állna hozzájuk, akkor mérlegelnék, hogy arra szavazzanak-e. Szóval van egy ilyen igény a társadalomban, ezért szerettünk volna tenni egy értékajánlatot, hogy igenis van lehetőség felelősen szavazni úgy, hogy nem veszélyeztetjük a kormányváltást, de közben kiállunk az értékekért, amik nekünk és talán még sokaknak fontosak. A nők jogaiért, az egyenlő jogokért, az európai értékekért. Ezért vágtunk ebbe bele. Nyilván nagyon sok vitát indított el a bejelentés a nyilvánosságban, de az elmúlt hetekben az országjárásunkon azt érzékeltem, hogy sokan jönnek oda hozzánk, hogy de jó, hogy van ilyen, mert ugyan változást szeretnének, de nem akarnak kétpárti parlamentet.
Barabás Richárd: Az is benne van, hogy a közösségi média világa nagyon szélsőséges tud lenni. Magyarország olyan történelmi pillanatban van, amikor tényleg közel van a rendszerváltás, és mindenki őszintén aggódik azért, hogy ez meg tudjon történni. Akik minket megtámadtak, akiket triggerelt az, hogy mi bejelentettük, hogy szerintünk szükség van egy ilyen ajánlatra, szerintem ők is a legjobb szándékkal aggódnak, és félnek attól, hogy bármi, ami nem illeszkedik a gondolatkörbe, ahogy ők eddig beszéltek erről, az ezt a kormányváltást veszélyezteti. De mi pontosan azt mondjuk, hogy nem szerencsés, ha egy egypárti kétharmados diktatúrát egy másik egypárti kétharmadra váltunk le. Rendben van, hogy Orbán Viktort le kell szedni, ebben semmifajta vitánk nincs senkivel. Ez az alapja mindennek. De a mi kérdésünk az: mi történik utána? Mit fogunk csinálni? Mi lesz a rendszerváltás igazi garanciája? Nem lehet azt mondani, hogy a választási törvény módosításáról most ne beszéljünk, mert ha azt nem csináljuk meg, akkor egy párt ugyanúgy be tudja magát betonozni kétharmaddal, mint a Fidesz, akkor is, ha a legjobb szándékkal indul. Nem mondhatjuk, hogy nem értékeljük újra az Ukrajnához való viszonyunkat, miközben a mostani kormány egyértelműen orosz propagandát tol. Nem mondhatjuk, hogy a nők, akik bemennek a rendőrségre, és elküldik őket, még várjanak néhány évet egy bántalmazó kapcsolatban. Nem mondhatjuk, hogy a melegek helyzetét most nem kezeljük, ráér 2030-ban vagy 2034-ben. Olyan nagyvonalúan bánnak emberek mások életével és idejével. Tudom, hogy nehéz erről beszélni. Tudom, hogy vannak félelmek, és nekem az segített átvészelni ezt az időszakot, hogy tudom, a legjobb szándékú félelemből fakad ez. De nyilván magánemberként nem könnyű, amikor az embert ilyen erővel támadják.
Azt mondják, hogy ne egy váltópárt legyen, és ne két párt üljön be a parlamentbe. A mérések alapján vannak más, létező pártok, amik ott billegnek valahol a bejutási küszöb környékén: a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt is ilyen. Nekik nem lenne nagyobb esélyük a bejutásra, mint egy vadonatúj formációnak?
Cseh Katalin: Úgy érezzük, hogy sokan még keresik a pártjukat, gondolkodnak azon, hogy hol az ő helyük ezen a politikai palettán. Mert ugyan örülnek a Tisza erejének, de talán nem áll hozzájuk annyira közel az, amit Magyar Péter kínál. Viszont önmagában már az, hogy a Mi Hazánk bejuthat, engem inkább arra bátorít, hogy még nagyobb erővel dolgozzunk azon, hogy legyen egy szolidárisabb, fenntarthatóbb és emberségesebb alternatíva. Azért annak a veszélyét se becsüljük le, ha mondjuk úgy néz ki az új parlament, hogy a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk kerül csak be. Abból könnyen lehet egy Fidesz–Mi Hazánk-kormány. És akkor gondoljunk bele abba, hogy mondjuk a törvénykezés kulcsa Toroczkai László kezébe kerül. De az nyilván teljesen normális, hogy sokfajta gondolatiság van jelen az ellenzékben. És persze vannak még más pártok a politikai palettán, ők is megteszik a maguk ajánlatát, mi is megtesszük a magunkét, és a választó a végén dönt.
Nincs túl kevés idő arra, hogy elérjék az ajánlatukkal azokat az embereket, akik vevők lehetnek rá?
