Egy a rák kockázatát növelő gént hordozó spermadonor közel 200 gyerek apja lehet Európa-szerte

Egy vizsgálat feltárta, hogy egy spermadonor, aki tudta nélkül hordozta a rák kockázatát drámaian megnövelő genetikai mutációt, legalább 197 gyermek biológiai apja lett Európa-szerte. Úgy tudni, hogy már négy gyerek meghalt, és csak a mutációt öröklő kisebbség kerülheti el élete során, hogy rákbeteg legyen.

A spermát értékesítő dán European Sperm Bank „legmélyebb együttérzését” fejezte ki az érintett családoknak, és elismerte, hogy az érintett spermadonor spermáját egyes országokban túl sok esetben használták fel.

A sperma egy névtelen férfitól származik, 2005-től kezdve kapott pénzt azért diákként, hogy spermát adjon. A spermáját 17 éven át használták nők megtermékenyítésekor. A férfi alapjáraton egyébként egészséges, és megfelelt a szűrési vizsgálatokon, azonban mint kiderült, néhány sejtjében mutálódott a DNS-e, még mielőtt megszületett volna. Ez károsította a TP53 gént, aminek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy megakadályozza a test sejtjeinek rákos elváltozását. A BBC azt írja, a donor testének nagy része nem tartalmazza a veszélyes TP53-típust, de spermájának körülbelül 20 százaléka igen. Emiatt a spermájából született gyerekek testük minden sejtjében hordozzák a mutációt.

Az Európai Spermabank közölte, hogy „a donor és családtagjai nem betegek”, és hogy egy ilyen mutáció „genetikai szűréssel nem mutatható ki” előzetesen. Egyben közölték azt is, hogy „azonnal letiltották” a donort, miután felfedezték a spermájával kapcsolatos problémát.

A donor spermáját 14 ország 67 meddőségi klinikája használta fel.