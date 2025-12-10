Elon Musk ma már nem vezetné újra a kormányzati túlköltekezés megfékezésére kitalált hivatalát

Elon Musk dollármilliárdos Tesla-vezér egy podcastban arról beszélt, hogy a DOGE, vagyis a Department of Government Efficiency, még pontosabban a Kormányzati Hatékonysági Hivatal csak „kissé volt sikeres”, és nem vezetné újra ezt a projektet.

„Ha a DOGE helyett inkább a cégeimen dolgoztam volna, akkor nem gyújtották volna fel az autókat” – jutott egy egyszerű következtetésre Musk, aki azért hozzátette, hogy „valamennyire sikeres” volt a kormányzati projektje. „Megállítottunk egy csomó olyan finanszírozást, ami pazarló volt és aminek tényleg semmi értelme nem volt.”

A kormányzati túlköltekezés megfékezésére kitalált kormányszerv mandátumából Scott Kupor, a személyzeti igazgatási hivatal igazgatójának közlése szerint még nyolc hónap van hátra. A DOGE állítása szerint több tízmilliárd dollárt spóroltak meg, de ahogy a Reuters is írja, ezt nehézkes ellenőrizni, miután a szervezet nem tett közzé részletes beszámolót a munkájukról.

A túlköltekezés megfékezését Musk hivatala azzal próbálta meg elérni, hogy több ezer szövetségi alkalmazottat rúgtak ki. Idén szeptemberre aztán eljutottak oda, hogy a kormányzati működés számos területéért felelős Általános Szolgáltatások Hivatalának (GSA) korábbi elnöke már arról beszélt, hogy a Musk-féle kirúgásoknak köszönhetően a GSA-nál munkaerőhiány keletkezett.

