Gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz a rendőrség az angyalföldi ovik tömeges ételmérgezése miatt

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi tömeges fertőzés ügyében, ami miatt több tucat gyerek került kórházba hányás, hasmenés, kiszáradás miatt - írja a Magyar Nemzet.

A november eleji ételmérgezés XIII. kerületi óvodákon és iskolákon söpört végig, a hivatalos adatok szerint 19 tálalókonyha volt érintett. Összesen 594-en betegedtek meg, köztük 541 gyerek és 43 intézményi dolgozó.

Fotó: Halász Júlia

A járványt a vizsgálatok szerint Norovírus okozta, ami valószínűleg nyers élelmiszerrel került a közétkeztetésbe. Az érintettek közül 47 gyerek kórházi ellátásra szorult, ahol elsősorban infúziót kaptak a kiszáradás ellen.

