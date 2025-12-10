Gulyás Gergely: Ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, ilyen esetek nem fordulnak elő

  • Nem tudott arról a kormány, hogy olyan bántalmazási esetek történnek az állami javítóintézetben, amit Juhász Péter bemutatott - mondta a 444 kérdésére Gulyás Gergely.
  • A kormány megoldása az, hogy a rendőrség irányítása alá vonják a hasonló intézményeket.
  • Szerintük ez nem áll ellentmondásban azzal, hogy már a miniszterelnök szerint is ki kell vizsgálni, hibázott-e a rendőrség.
Videót mutatott be Juhász Péter, amin a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalt

Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy

A rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek

Gulyás Gergely szerint az ügy tálalása politikai célzatú.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA
Virágzik a nemszelekciós lombikprogramok üzletága Észak-Cipruson

Egyre több pár akarja maga eldönteni születendő gyereke nemét. Évente több ezer nő és család utazik emiatt Ciprus északi, szakadár részére, ahol virágzik az EU-ban tiltott, nemszelekciós lombikprogramok üzletága.

444.hu
család

Látványos hatósági fellépés, brutális belső videó a javítóintézetből – mi történik a Szőlő utcában?

Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.

Kiss Bence, plankog, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Kristóf Balázs
video

Már a társkereső oldalakon is megjelentek a fideszes álprofilok

Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi a Lakmuszon. Mire használják ezt a hálózatot, és hogyan lehet felismerni a kamuprofilokat?

Kiss Bence, Német Szilvi, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Még nem találkoztam TISZÁSSAL, és nem is akarok

El tudja-e képzelni egy fideszes, hogy nem ők nyerik a választásokat? Mi az a Tisza-tesó? Egymásnak esnek-e a magyarok a választás után? Mit tudtak meg Menczer Tamástól a kecskeméti fiatalok? Ki forgathat a DPK eseményén és ki nem?

Ács Dániel, Kristóf Balázs
video