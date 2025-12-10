Gyermekvédelmi pszichológus: Ma különösen sötét napra ébredtünk, a nevelés nem lehet rendészeti feladat

Miután napvilágra került a felvétel arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója (elődjét emberkereskedelem és kényszermunka miatt májusban tartóztatták le, miután több nőt prostitúcióra kényszerített) még nevelőként a földön rugdos egy növendéket, a rendőrség pedig már hét volt vagy jelenlegi munkatársat vitt be, egyebek mellett azért, mert kilinccsel verték a rájuk bízottakat, a kormány azzal fogott politikai kárelhárításba, hogy gyerekek helyett fiatalkorú bűnözőkről beszél, és egyik napról a másikra a rendőrség irányítása alá tették át a javítóintézeteket, mondván, úgy nem fordulhatnak elő hasonló visszaélések.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Ezt a döntést és megközelítést bírálta egy videós posztban Vaskuti Gergő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány pszichológusa.

„Ma különösen sötét napra éredtünk. Rendőrök állnak a javítóintézeteknél, és egyre erősebben érzem, visszafelé megyünk a gyermekvédelemben. Szakmailag, erkölcsileg, emberileg és métereseket lépünk hátra”

- így kezdődik a monológ, amiben a pszichológus együttérzését fejezte ki minden gyerek felé, „akiket bántalmaztak otthon vagy intézményben, akik kétségbeesésükben, félelmükben vagy dühükben elkövettek valamit, ami miatt javítóintézetbe kerültek” - ahogy a bűnelkövető gyerekek áldozatai és azok felé a szakemberek felé is, akik „tiszta szívvel szeretnének segíteni, és tehetetlenül nézik végig ezt a romboló irányt”.

„Muszáj kimondani: nem megátalkodott bűnözők vannak a javítóintézetekben, nem kis szörnyetegek, hanem gyerekek. Akiknek, ha csak a bűnelkövetés pillanatáig néznénk az életüket, áldozatokat látnánk. Bántalmazott, elhanyagolt, kilátástalan helyzetű gyerekeket, akik hibáztak”

- hangsúlyozza Vaskuti Gergő, aki korábban hosszú ideig dolgozott gyermekotthonban, a Kriminológiai Intézetben vizsgálta a javítóintézeti büntetésüket töltő fiatalok életútját, és a prostitúció kérdését.

„Persze lehetnek helyzetek, amikor zárt intézetekre szükség van, de nem lehet gyerekeket úgy a jóra nevelni, hogy bűnözőként tekintünk rájuk. A javítóintézet az állam egyik legvégső nevelési eszköze, és a nevelés nem rendészeti feladat. A gyermekvédelem strukturális problémái nem oldhatóak meg rendészeti logika mentén, erős kézzel”

- mondja mostani videójában, amit egy József Attila-sorral zár az Én nem tudtam című versből, átértelmezve azt az aktuális politikai kommunikációra: „Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva”.