Hétvégén jönnek a Geminidák, de a köd megszívat minket

Az év egyik leglátványosabb csillaghullása jön a hétvégén az Időkép szerint, de nem érdemes nagyon örülni vagy izgulni miatta, mert a jelenlegi ködös, felhős idő miatt nincs sok esélyünk, hogy lássuk is.

A Geminidák idei maximumát a december 13-áról 14-ére virradó éjjelre várják a szakemberek. Ilyenkor éjfél körül akár 100-120 meteort is láthatunk óránként, ha a körülmények megfelelőek. Azonban a jelenlegi számítások szerint sajnos az időjárás nem lesz kegyes hozzánk, ha hullócsillagokra akarunk vadászni, mert az ország legnagyobb részén borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő várható a hétvégén, legfeljebb a magasabb hegyeken lehet esélyünk, a ködtenger felett.