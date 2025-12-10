Juhász Péter: A propaganda gyerekeket állít be szörnyetegnek

Reagált a Szőlő utcai bántalmazásokról készült videót nyivánosságra hozó Juhász Péter arra, hogy a kormány elkezdte átkeretezni a javítóintézet botrányát, és miközben a rendőrök már hét embert vittek el az intézetből, a kommunikációban egyre inkább azt hangsúlyozzák, hogy itt nem ártatlan gyerekeket bánt a rendszer, hanem bűnelkövető fiatalkorúakat.

„A Szőlő utcában nemcsak erőszakos bűnözők vannak. Ide sokféle ügy miatt be lehet kerülni, a lopástól a garázdaságon át olyan cselekményekig, amelyekben senkinek nem esett bántódása. Éppen ezért teljesen téves ezeket a gyerekeket általánosságban »nehézsúlyú bűnözőként« beállítani, csak hogy igazolható legyen velük szemben az erőszak. A javítóintézet célja nem a megtorlás, hanem a nevelés és a reintegráció. Aki ennek ellenkezőjét állítja, az vagy nem ismeri a jogot, vagy szándékosan hazudik”

- írja posztjában Juhász.

Juhász Péter a Szőlő utcai javítóintézet előtt Fotó: Kristóf Balázs/444

A politikusból influenszerré váló, a Szőlő utcai botrány feltárásában aktív Juhász Péter szerint a kormányzati propaganda „megint azt csinálja, amit mindig: kitalálnak egy kollektív vádat, és azt sulykolják. Gyerekeket neveznek »antiszociális elemnek«, sőt le is tagadják, hogy gyerekek lennének. Miért? Mert ha sikerül őket szörnyetegként beállítani, akkor szerintük bármi megengedett velük szemben. Ez a történelemből ismerős módszer”.

Juhász emlékeztet rá, hogy a nyilvánosságra került videófelvételen a fiú nem támad vagy veszélyeztet senkit, a felnőtt (Kovács-Buna Károly, az ügybe belebukó Kovács-Buna Károly megbízott igazgató, itt még feltehetően nevelőként) mégis átrántja az asztalon, megtapossa, majd a falhoz állítva fenyíti.

„Erre nem lehet ráfogni, hogy »szükséges kényszerítő intézkedés«. Ez bántalmazás. Pont.”

Juhász szerint az, aki relativizálja a kiskorúakkal szembeni bántalmazást, valójában azt mondja, hogy egy állami intézményben bármi megtörténhet, ha elég súlyos címkét ragasztunk a gyerekre.

„Lehet itt bohóckodni poloskázással, liberásozással, drogozással, de a kérdés ettől még ugyanaz marad: Elfogadható, hogy Magyarországon kiskorúakat vernek egy állami intézményben? Igen vagy nem? Én erre csak egy választ tudok adni: NEM.”

Miután Juhász Péter jelezte, hogy nyilvánosságra hozza a bántalmazásról készült videót, a javítóintézet igazgatója lemondott, a rendőrség pedig kivonult az intézménybe, és egy napon belül már hét embert helyeztek őrizetbe. Az ügyészség szerdai közleményében ennek ellenére hosszan beszéltarról, hogy a hatósági fellépésnek semmi köze a nyilvánossághoz, és nevének említése nélkül Juhászt vádolják azzal, a bizonyítékok részleteinek „közszereplők általi bemutatása és saját céljaikra való felhasználása az eljárás érdekeit súlyosan veszélyeztetheti”.