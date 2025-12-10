Keir Starmer az emberi jogi szabályok szigorítását sürgeti a migráció fékezésére

Keir Starmer brit miniszterelnök arra szólította fel európai vezetőtársait, hogy modernizálják és szigorítsák az Emberi Jogok Európai Egyezményének (ECHR) értelmezését, hogy az uniós és európai államok hatékonyabban léphessenek fel a migráció kezelésében, és vissza tudják szorítani a kontinensen erősödő populista jobboldalt. A szerdai strasbourgi csúcstalálkozó előtt Starmer szerint elengedhetetlen „messzebbre menni” az egyezmény alkalmazásában, különösen olyan esetekben, amikor az a menedékkérők deportálását akadályozza:

A gyűlölet és a megosztottság erői ellen a legjobb módszer az, ha megmutatjuk, hogy a mainstream, progresszív politika képes megoldani ezt a problémát

– írta egy közös cikkben a dán miniszterelnökkel, Mette Frederiksennel. Az Egyesült Királyság igyekszik is utánozni Dánia szigorú menekültügyi modelljét. Tavaly az országban menedékjogot kapott emberek száma a legkevesebb volt az elmúlt 40 évben, kivéve a Covid-járvány idején eltöltött 2020-as évet.

Mette Frederiksen és Keir Starmer idén márciusban Londonban Fotó: CHRISTOPHE ENA/AFP

A javaslatok heves bírálatokat váltottak ki emberi jogi szervezetektől, baloldali politikusoktól és civil szereplőktől, akik szerint a változtatások a legkiszolgáltatottabb emberek védelmének gyengítéséhez vezethetnek. Michael Palin, Stephen Fry és Joanna Lumley is csatlakozott azokhoz, akik felszólították a brit kormányfőt, hogy ne lazítsa az egyezmény biztosította garanciákat, különös tekintettel a kínzás és a megalázó bánásmód tilalmára.

A brit kormány ugyanakkor azzal érvel, hogy az ECHR jelenlegi gyakorlata túl széles teret enged olyan jogértelmezéseknek – például a családi élethez való jog esetében –, amelyek akadályozzák a jogszerű kiutasítást. David Lammy igazságügyi miniszter a csúcson várhatóan amellett fog érvelni, hogy a 21. századi migrációs kihívásokhoz igazodva kell meghatározni, milyen esetekben akadályozza az egyezmény az eljárásokat, például a börtönkörülmények vagy a külföldi egészségügyi ellátás elégtelensége miatt.

A tervezett reformok hátterében az áll, hogy Nagy-Britanniában tovább nő a társadalmi feszültség a menedékkérők számának alakulása és szállodákban való elszállásolása miatt, miközben a Nigel Farage vezette Reform UK egyre nagyobb támogatást szerez a kormány migrációs politikáját bírálva. A kritikusok attól tartanak, hogy ha a brit kormány gyengíti az egyezmény kulcsfontosságú védelmeit, akkor más országok is követhetik a példáját – ami súlyos nemzetközi következményekkel járhat az emberi jogok érvényesülésére. (via The Guardian)