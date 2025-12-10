Lengyelország a területén állomásozó amerikai katonai kontingens növekedésére, nem pedig csökkenésére számít

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája komoly nemzetközi visszhangot keltett, főleg azon részei miatt, amelyek Európáról szólnak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök például az „amerikai barátainak” címzett közösségi médiás bejegyzésben úgy reagált, hogy „Európa a legközelebbi szövetségesetek, nem a problémátok”. Mindezek alapján az USA úgy tűnik, hogy egyre inkább visszább venne az európai szerepvállalásból, de a lengyel vezetés egyelőre nem számít erre, sőt.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter, kormányfőhelyettes szerint Lengyelország a területén állomásozó amerikai katonai kontingens növelésére készül az ehhez szükséges beruházási tervek megvalósításával. A miniszter arra a kérdésre, hogy lehet-e számítani az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia értelmében az Európában állomásozó amerikai katonai erők kivonására, azt válaszolta, hogy „Lengyelországban az amerikai erők növelése valósul meg, és arról sincs szó, hogy az amerikai csapatokat kivonnák Németországból”. Lengyelországban körülbelül 10 000 amerikai katona állomásozik – csak Németországban (37 000) és Olaszországban (13 000) van több.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Kosiniak-Kamysz kijelentette: nem osztja azokat az aggodalmakat, amelyek az amerikai erők európai kivonására vonatkoznak. Arra is rámutatott, hogy olcsóbb az amerikai csapatok fenntartása Európában, mint az Egyesült Államokban. Hozzátette: Varsó olyan beruházásokat tervez, melyek az eddiginél több amerikai katona befogadását teszik lehetővé, továbbá megjegyezte: az amerikai partnerekkel még nem beszéltek konkrét létszámról, de konkrét dandárokról már igen. A miniszter szerint Lengyelország infrastrukturális és egyéb beruházások formájában évi mintegy 15 ezer dollárral járul hozzá minden egyes amerikai katona jelenlétéhez.

A lengyel-amerikai védelmi együttműködés mellett Kosiniak-Kamysz egy új biztonsági rendszer építését is szükségesnek nevezte, amely a balti-tengeri országok, köztük Németország és Lengyelország együttműködésén alapulna. „Így összekötnénk a balti-tengeri medencét, és létrehozhatnánk egy brit-román ívet” – fogalmazott a politikus.

A lengyel média keddi jelentése szerint a varsói elnöki hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) vezetői, köztük Andrzej Kowalski tábornok, a BBN helyettes vezetője az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról folytattak megbeszéléseket Washingtonban. Nikodem Rachon államtitkár-helyettes arról tájékoztatta a lengyel sajtó képviselőit, hogy az amerikai kormányzat „nyitott a biztonsági együttműködés kétoldalú alapon történő bővítésére Lengyelországgal”. (via MTI, Rzeczpospolita)