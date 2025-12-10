Magyar Péter: Mi kell ahhoz, hogy egy kormány lemondjon?

Szerda délután véget ért a Tisza Párt kétnapos, balatonfüredi frakcióülésnek nevezett eseménye. Ennek zárásaként Magyar Péter sok olyanról beszélt, amiről néhány órával korábban tartott sajtótájékoztatóján: a kormány eljutott a kegyelmi botránytól a Szőlő utcai botrányig, alfától omegáig, a Tisza Párt létrejöttétől a képviselőjelöltek frakcióüléséig – Magyar a héten vasárnapra hirdetett gyermekvédelmi tüntetést.

Szembenézni a Szőlő utcával

Magyar a sajtótájékoztató közepén értesült, hogy újabb négy embert vettek őrizetbe a botránnyal kapcsolatban, akik közül volt, aki ablakkilinccsel ütötte a növendékek fejét. „Nem pontosan értem, hogy mi kell ahhoz, hogy egy kormány lemondjon. Egy belügyminiszter vállalja a felelősséget, hogy egy miniszterelnök vállalja a felelősséget?” – kérdezte, majd Sulyok Tamás köztársasági elnökön kérte számon, hogy miért nem szólal fel.

A Tisza elnöke hosszasan ecsetelte, milyen borzalmas dolgok történtek a Szőlő utcában, és hogy milyen felelőssége volt ezekben, meg úgy összességében a magyar gyermekvédelemben a kormánypártoknak. Azt mondta, a Fidesz-KDNP jelöltjeinek szembe kell nézniük a magyar társadalom ítéletével. Szóhoz jutott Magyar mellett a párt többi politikusa is.

A leendő frakció, a leendő program

„A következő országgyűlésben a legnagyobb frakcióról beszélünk” – mondta, hozzátéve, hogy az 1989-es rendszerváltoztatás óta nem volt ekkora esélye Magyarországnak. Ecsetelte, milyen jelöltjeik lesznek: tanárok, vállalkozók, orvosok. Ők ülnek majd a parlamentben, Magyar ígérete szerint heti szinten és kötelező bizottsági üléseken. Közösen valósítják meg a leendő programot, és a már ismertetett első száz napra szóló tervet.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Budapest 1-es számú körzetében induló Tanács Zoltán feladata lesz a leendő társadalmi szerződésnek, egy ötvenoldalas programnak az összeállítása. Tanács azt mondta: több mint hatvanöt munkacsoport, több mint ezer szakértő vett részt a program kialakításában, már majdnem el is készültek, már csak az utolsó simítások vannak hátra dizájn és kommunikációs stratégia szintjén.

Azt ígérte, a program „az ország összes bújára-bajára megpróbál válaszokat adni”. Ilyesmikkel foglalkoznak majd benne: környezetvédelem, fogyatékkal élők, örökségvédelem, elhanyagolt társadalmi csoportok, korrupcióellenesség, jogállamiság visszaállítása, satöbbik.

Veszprém 2-es körzetének jelöltje, Forsthoffer Ágnes alelnök, a frakcióülésnek otthont adó balatonfüredi szálloda tulajdonosa azt mondta, már nem csak központilag próbálják menedzselni a Tisza Szigeteket, hanem már vannak jelöltek, akik a helyszínen tudják segíteni a működést. Őket fogja támogatni a központ a rendezvények szervezésében és más technikai kérdésekkel kapcsolatban, de javaslatokat is adnak majd nekik a közösség növelésére.

Magyar szerint a jelöltek nem csak központi üzeneteket fognak közvetítenek, helyi ügyekkel is szeretnének foglalkozni, bíznak a jelöltjeikben. „A jelöltjeink kompetenciái lesznek, hogy kiket választanak maguk mellé, elsősorban a Tisza Szigetekből” – mondta Forsthoffer, aki szerint nem a központból fognak kampánytanácsadókat delegálni.

Lesz pénz

Kármán András, a Tisza szakértője azt mondta, a párt kizárólag adócsökkentést tervez, leszámítva a leggazdagabbakra vonatkozó adó tervét. Azt mondta, fontos forrás lesz a terveik megvalósítására az jelenleg visszatartott EU-s támogatások megszerzése. Beszélt a túlárazott közbeszerzések megszüntetéséről, a propaganda támogatásának visszavágásáról, Magyar pedig a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnéséből származó bevételekről.

Az adósságfinanszírozás költségeiről azt mondta, azért rekordmagas európai viszonylatban, mert Magyarország gazdasági szempontból kiszámíthatatlan. Ennek a példáját látja abban, hogy bár Orbán Viktor amerikai pénzügyi védőpajzsról beszélt, Donald Trump a napokban azt mondta, hogy nem tett ígéretet ilyen védőpajzsra.