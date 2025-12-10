Magyarországról másodszor: Krasznahorkai László Stockholmban átvette az irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László második magyar íróként átvette Stockholmban az irodalmi Nobel-díjat.

Október 9-én jelentette be a svéd Királyi Akadémia, hogy Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat - ezzel Kertész Imre 2002-es elismerése után ő a második magyar díjazott. Az indoklásban Krasznahorkai látnoki életművének jelentőségét emelték ki, ami az apokaliptikus terror közepette is képes megmutatni a művészet erejét.

„A Krasznahorkai László magyar írónak ítélt irodalmi Nobel-díj egy ritka erőt ismer el a kortárs irodalomban. 1985-ös debütáló műve, a Sátántangó, szenzációt keltett. Mindent nyomorúság és tétlenség jellemez, mígnem két kopottas alak váratlanul megjelenik, mint a remény vagy az utolsó ítélet hírnökei; lehetetlen tudni, melyik. Csalárd színleléseik szinte mindenkit teljesen becsapnak”

- kezdett a méltatásba Anders Olsson, a Svéd Akadémia tagja és az Irodalmi Nobel-bizottság elnöke a szerdai ünnepélyes díjátadón, majd Krasznahorkai későbbi művei közül többek között Az ellenállás melankóliáját és a Herscht 07769-t kiemelve arról beszélt, hogy „egzisztenciálisan átható írásai a sötét abszurd és a burleszk humor Kafkától Thomas Bernhardig húzódó közép-európai hagyományában gyökereznek.

„Krasznahorkai László írói nagyságát az adja, hogy sikerült ötvöznie az illúzióktól teljesen mentes, az ember által teremtett rendíthetetlenségen átlátó művészi tekintetet az irodalom erejébe vetett rendíthetetlen hittel. Kedves Krasznahorkai László! A Svéd Akadémia nevében megtiszteltetés számomra, hogy tolmácsolhatom Önnek őszinte gratulációinkat a 2025-ös irodalmi Nobel-díj odaítéléséhez”

- folytatta. Olsson teljes beszéde a Nobel-díj hivatalos oldalán olvasható.

Krasznahorkai a Svéd Királyi Akadémia vasárnapi ülésén mondta el ünnepi beszédét reményről és reménytelenségről, az új, szárny nélküli angyalokról és a válaszok hiányáról - angeológiáról és a remény nélküli ember antropológiájáról.

