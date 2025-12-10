Meghalt Balázs Péter színművész

82 éves korában elhunyt Balázs Péter színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója, közölte a színház a Facebookon. Balázs Péter 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész. Főleg komikus szerepeiről ismert, több filmben is játszott, és népszerű szinkronszínész.

Fotó: Zih Zsolt/MTI/MTVA

Balázs Péter 2007-től 2021 nyaráig vezette a szolnoki színházat, amikor már nem pályázott újra. „Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá!” – írta bejegyzésében a színház.

A színészt 1982-ben Jászai Mari-díjjal, 2012-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Film- és sorozatszerepeiből kiemelendő A szeleburdi család Belvizije, és szerepelt a hetvenes-nyolcvanas évek számos további népszerű filmjében, az Égigérő fűtől a Kojak Budapestenig, míg a sorozatok közül játszott a Lindában, a Princ, a katonában és az Öregberényben is. A gyerekek továbbá számos animációs sorozatból ismerhették a hangját: Mekk Elek, az ezermester, A nagy ho-ho-horgász, Vízipók-csodapók. Játszott továbbá az István, a király első, megfilmesített verziójában is.