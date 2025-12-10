Megint kivonultak a rendőrök a Szőlő utcai javítóintézethez

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte, hogy ma tovább folytatják a megkezdett bűnügyi akciót a Szőlő utcai ügyben. A Telex azt írja, szerdán reggel kilenc óra előtt nem sokkal egy nagyobb rendőrautó, utána pedig négy másik is érkezett a Szőlő utcai javítóintézethez, az autók közül az egyik be is hajtott az intézményhez.

A rendőrök nem sokkal azután értek oda, hogy Gulyás Gergely szerda reggel a kormányinfón bejelentette, a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek.

Az ügyészség közleménye szerint a kedden őrizetbe vett három személy gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés. Közölték még azt is, hogy „a több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be”.

Azt írták, hogy „meghallgatták az ügyben a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő, eddig még ki nem hallgatott fiatalkorúak többségét, amely meghallgatások egyéb nyomozati cselekmények elvégzésével egyidejűleg a mai napon is folytatódnak”.

A múlt héten az ügyészségi nyomozók látókörébe került a Szőlő utcai intézetnek az a vezető nevelőnője, aki egy volt intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. De bűnügyi felügyeletbe került az a nő is, aki szintén vezető beosztásban dolgozott a javító intézetben, és Juhász bizalmasként tartották számon. Az ügyészség gyanúja szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el”.

A Szőlő utcai javítóintézetnél tartott keddi razzia után három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma. A Helyzet: van! keddi, rendkívüli adásában a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeit is átbeszéltük.