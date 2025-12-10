Megjöttek a rendőrök a javítóintézetekhez, Debrecenben kapásból megszökött egy 16 éves fiú

Átvette az irányítást a rendőrség az összes magyarországi javítóintézet fölött, folyamatos a rendőri jelenlét a két budapesti, az aszódi, a nagykanizsai és a debreceni intézetek előtt szerdán. Az RTL Híradó információi szerint a rendőrség megjelenése után nem sokkal megszökött egy 16 éves, rablás miatt bent lévő fiatal, aki arról panaszkodott, hogy odabent megverték.

A rendőrségi átvételt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a szerda reggeli kormányinfón, egy nappal azután hogy kedden három főt vett őrizetbe a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett bűncselekmények kapcsán. Szerdán aztán újabb négy embert vettek őrizetbe, és egy olyan videó is kikerült, melyeken azt látni, hogy a megbízott igazgató durván bántalmaz az intézetben egy gyereket, akit előbb áthúz egy padon, majd ütlegel és a földön rugdos.

A rendőrség elmondta, hogy mikor megérkeztek a debreceni intézetbe, odalépett hozzájuk egy fiú, aki azt állította, hogy valaki bántotta őt az intézet falai között. A rablás miatt bent tartott 16 éves fiút ezután kórházba szállították vizsgálatra, majd visszafele, az intézet mellől szökött meg a kisbuszból – jelenleg is keresik.

Épp a debreceni intézet igazgatóhelyettese, Varga László Balázs az, aki a Szőlő utcai intézet élére került megbízott igazgatóként, miután az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly hétfőn lemondott. Ő volt az, akiről kikerült a videó, amin durván bántalmaz egy gyereket.