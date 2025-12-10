Megpróbálták csökkenteni Bolsonaro volt elnök börtönbüntetését, káosz tört ki a brazil parlamentben

Káosz és verekedés tört ki a brazil parlamentben, miután a konzervatívok egy olyan törvényt próbáltak elfogadtatni, ami csökkentené Jair Bolsonaro volt elnök börtönbüntetését – írja a BBC. Egy baloldali képviselőt a rendőrség erőszakkal vitt el, miután megpróbálta megzavarni az ülést.

Bolsonarót 2024. szeptemberében 27 év és 3 hónap börtönre ítélték egy puccskísérlet megszervezése miatt, miután elvesztette a választást Lula ellen. Konzervatív szövetségesei egy olyan törvényt terjesztettek elő, ami csökkentené a puccshoz kapcsolódó bűncselekményekért kiszabott büntetéseket, valamint szabadon engedné azokat a Bolsonaro-támogatókat, akik röviddel azután, hogy Bolsonaro távozott hivatalából, megrohamozták a kormányzati épületeket. Az egyik támogatója az AFP-nek azt mondta, az intézkedés elfogadásával Bolsonaro büntetése két évre és négy hónapra csökkenne.

Mindezek mellett bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Bolsonaro jogi csapata hivatalos kérelmet nyújtott be, hogy a bíróság engedélyezze a volt elnöknek a börtönből való távozást egy műtét miatt.

Az erről szóló keddi vita során egy baloldali politikus, Glauber Braga rövid időre elfoglalta a házelnök székét, hogy így tiltakozzon a „puccs-offenzíva” ellen. A rendőrség erőszakkal távolította el onnan Bragát, a tévés közvetítést megszakították, és az újságírókat is kiküldték.