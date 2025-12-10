Részeg volt és unatkozott, ezért behazudta a segélyhívón, hogy baltás tömegverekedés van egy hajléktalanszállón

Őrizetbe vették azt a férfit, aki többször is valótlan bejelentést tett a 112-es segélyhívó telefonszámon. December 3-án azzal hívta a 112-t, hogy egy oroszlányi hajléktalanszállón 5-6 fő baltával verekszik. A kiérkező járőr azonban senkit nem talált a helyszínen.

Az ügyeletes visszahívta a József néven bemutatkozó bejelentőt, aki azt mondta, hogy már nincs a helyszínen, de megmondta, hol tartózkodik. Ezen a ponton is hazudott, de végül sikerült megtalálni GPS-adatok alapján a 31 éves férfit, akinél a telefont is megtalálták, amiről a kamuhívás érkezett.

B. Gergő a járőröknek a helyszínen azt mondta, hogy berúgott, unatkozott és ezért hívta a 112-t. A rendőrök a férfit szabálysértési őrizetbe vették. Részletes vallomást nem tett, azonban a szabálysértést elismerte.

Ezután derült csak ki, hogy a férfi korábban már négy esetben tett valótlan bejelentést, ezért gyorsított eljárásban állítják bíróság elé. (police.hu)