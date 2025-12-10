Szabálysértési eljárás indult Ruszin-Szendi ellen a fegyverviselése miatt

„A Legfőbb Ügyész tájékoztatása alapján a Szeghalmi Rendőrkapitányságon a szeghalmi fórumon történt fegyverviselés miatt, szabálysértési eljárás van folyamatban Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel szemben, aki egyben a Tisza párt képviselőjelöltje” – közölte Facebook-oldalán Budai Gyula fideszes képviselő.

Budai írásbeli kérdésére a Legfőbb Ügyészség azt válaszolta, hogy „a Ferencvárosban, a Tisza Párt fórumán történtek miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt folytatott nyomozás jelenleg felderítési szakaszban van, gyanúsítás közlésére eddig nem került sor”.

Ahogy írják, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel szemben azért indult szabálysértési eljárás, mert május 8-án Szeghalmon, illetve május 22-én Zsákán úgy vett részt egy-egy nyilvános rendezvényen, „hogy a ruházata alatt lőfegyvernek látszó tárgyat viselt”. Ehhez hozzátették, hogy a május 22-i zsákai eset kapcsán a rendőrség már megszüntette az eljárást, mert kiderült, hogy Ruszin-Szendi akkor nem viselt fegyvert.