Trump telefonon tervez odaszólni, hogy leállítsa a kiújult thai-kambodzsai összecsapásokat

Kiújultak a Thaiföld és Kambodzsa közötti határ menti összecsapások, mire Donald Trump amerikai elnök közölte: telefonálni fog, hogy leállítsa a harcokat és megmentse a júliusban általa kieszközölt tűzszünetet.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A két délkelet-ázsiai ország kölcsönösen a másikat hibáztatja a hétfőn kezdődött incidensekért, és továbbra sem tudnak egyetértésre jutni a hónapok óta fortyogó feszültség diplomáciai megoldásáról. Thaiföld külügyminisztere kedden adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nem lát lehetőséget tárgyalásokra, a helyzet pedig nem alkalmas harmadik fél közvetítésére. Ezzel szemben Hun Manet kambodzsai miniszterelnök egyik legfőbb tanácsadója a Reutersnek azt mondta: országa „bármikor kész a párbeszédre”.

Trump kedd este egy pennsylvaniai nagygyűlésen sorolta azokat a háborúkat, amelyek leállításában szerinte segített (többek között Pakisztán és India, valamint Izrael és Irán között), majd kitért a délkelet-ázsiai konfliktus újbóli fellángolására is:„Utálom ezt mondani, de a Kambodzsa–Thaiföld nevű konfliktus ma és holnap újraéledt, úgyhogy holnap telefonálnom kell. Ki más mondhatja el magáról, hogy csak egy telefonhívással leállítja két nagyon erős ország, Thaiföld és Kambodzsa háborúját?”

Arra a kérdésre, hogy mit szólna egy újabb Trump-közvetítéshez, Pen Bona kambodzsai kormányszóvivő közölte: Phnompen álláspontja nem változott, ők kizárólag a békét akarják. A thai kormányszóvivő azt mondta, nem tudja, beszélt-e már a miniszterelnök Trumppal, mert az éppen a parlamentben tartózkodott. (via Reuters)