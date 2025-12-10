Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában, ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét

Az eddigi három gyanúsítotton túl újabb négy személyt vett őrizetbe a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett bűncsekemények kapcsán - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Közülük ketten rendészek, egy harmadik férfi pedig már másfél évtizede dolgozott az intézményben nevelési területen.

A megalapozott gyanú szerint az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – egyikük csak idén júniusban került gyermekfelügyelői beosztásba – a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat bántalmazta.

Többek között úgy, hogy egy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.

A harmadik – közel másfél évtizede, főleg nevelési szakterületen dolgozó – gyanúsított szintén részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként az intézmény letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának (vagyis Juhász Péter Pálnak) az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget a gyanúsítás szerint.

Az, hogy ki a negyedik őrizetbe vett, nem derül ki az ügyészségi közleményből - mint írják, a négyből egyelőre három személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyészség szerint a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt májusban tartóztatták le, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. Ezután megbízott igazgatóként Kovács-Buna Károlyt nevezték ki a helyére, Juhász Péter azonban kedden olyan videófelvéteket hozott nyilvánosságra, melyekben azt látni, hogy a megbízott igazgató durván bántalmaz az intézetben egy gyereket, akik előbb áthúz egy padon, majd ütlegel és a földön rugdos.

Az ügysészégi közlemény azt hangsúlyozza, hogy az őrizetbe vételeknek semmi köze ezeknek a videófelvételeknek a nyilvánosságra kerüléséhez.

„A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség széles körű, soron kívüli eljárása – és nem egyes közszereplők jelen ügyhöz kapcsolódó megnyilvánulása – határozza meg az eljárás menetét”

- áll a közleményben. „A nyomozás során beszerzett bizonyítékokon túl más körülménynek – így például a közösségi médiában közzétett tartalmaknak – semmilyen jelentősége nem volt és nincsen” - állítják.

A bűnügyi akció ugyanakkor éppen kedden indult el, azon a napon, amikor Kovács-Bunának le kellett mondania. Az ügyészség szerint ennek semmi köze a rendőrségi kivonuláshoz és az újabb letartóztatásokhoz. Sőt: a közleményükben arra utalnak, hogy éppen Juhász Péter videója veszélyezteti a nyomozás és a sértettek érdekeit:

„A nyomozás főszabály szerint nem a nyilvánosság előtt folyik. Ennek célja, hogy az eljáró hatóság egy szakmai alapon felépített nyomozati taktika szerint járhasson el annak veszélye nélkül, hogy az arra illetéktelenek (például a feltételezett elkövetők) idő előtt információhoz juthassanak. (...) A bizonyító erejű adatok más forrásból származó egyes részleteinek közszereplők általi bemutatása és saját céljaikra való felhasználása egyrészt az eljárás érdekeit súlyosan veszélyeztetheti, mert például a potenciális terheltek előre felkészülhetnek arra, hogy milyen állításokkal szemben kell védekezniük. Másrészt mindez a sértettek érdekeit is veszélyeztetheti”

- írja az ügyészség.

„Az ügy mindenre kiterjedő feltárása érdekében kedd óta a nyomozó ügyészség több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat bűnügyi akciót a Budapesti Javítóintézetben és több más helyszínen” - írják, azt hangsúlyozva, hogy a fiatalkorúak védelmére tekintettel gyermekvédelmi szakembereket is bevont.

A nyomozó ügyészek meghallgatták az intézményben elhelyezett valamennyi eddig ki nem hallgatott fiatalkorút

- teszik hozzá, és eredményes lefoglalásokat is végeztek a közlemény szerint.

Mint korábban írtuk, forrásaink szerint az elmúlt hetekben az ügyészség sorra hallgatta ki a Szőlő utcában élő fiatalokat a volt igazgató ügyében, és a nyomozás Juhász több bizalmasához is közel jutott. A nyomozók látókörébe került az intézetnek az a vezető nevelőnője, aki egy volt intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt, Juhász egy másik bizalmasa pedig az ügyészség szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy nyomokat tüntessen el. Juhász egy harmadik bizalmasát, a javító korábbi rendészeti vezetőjét szintén a napokban menesztették azonnali hatállyal - majd pedig kedden napvilágra került Juhász utódjának a brutális viselkedése is.

A Szőlő utcai botrány újabb fordulójának azonnak megindult a politikai keretezése. a Tisza Párt Orbán Viktor lemondására szólított fel, míg a kormány egy azonnali intézkedést jelentett be: a javító- és nevelőintézeteket azonnali hatállyal a rendőrség felügyelete alá helyezte, annak ellenére, hogy már a miniszterelnök is arról beszélt: ki kell vizsgálni, hogy a rendőrség korábban hibázott-e az ügyben. Gulyás Gergely szerdán arról beszélt a 444-nek, hogy a kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek.