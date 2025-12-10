Váratlan fordulat: a homoszexualitást büntető országok nem szeretnék, ha Pride-meccs lenne a vb-csoportmérkőzésükből

Egyiptom és Irán a FIFA beavatkozását kérik, mert a 2026-os világbajnokságon Seattle-ben rendezendő, egymás elleni csoportmérkőzésük időpontjára (2026. június 26.) az amerikai helyi szervezők LMBTQ+ Pride-ünnepséget terveznek.

Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség (EFA) kedden közölte: levelet küldött a FIFA-nak, amelyben felszólítják a szövetséget, hogy akadályozza meg a Pride-hoz kapcsolódó bármilyen tevékenységet a válogatott Irán elleni mérkőzése alatt .A levélben az EFA azzal érvel, hogy az ilyen események ütköznek a mérkőzésen részt vevő nemzetek kulturális és vallási értékeivel.

Pride Seattle-ben Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

A június 26-i találkozót a helyi szervezők „Pride-mérkőzésnek” nevezték el, mivel egybeesik Seattle Pride-hétvégéjével, és a program része lesz. Mind Egyiptomban, mind Iránban súlyos büntetéseket szabnak ki az LMBTQ+ emberekre: Iránban a homoszexuális kapcsolat halálbüntetéssel sújtható, Egyiptomban pedig gyakran erkölcsi törvényekre hivatkozva üldözik őket.

Az EFA a FIFA főtitkárának, Mattias Grafströmnek címzett levelében „kategorikusan elutasít minden, az LMBTQ+ népszerűsítését szolgáló tevékenységet a mérkőzésen”, arra hivatkozva, hogy az ilyen események „sérthetik a szurkolók kulturális és vallási érzékenységét”. Arra kérik a FIFA-t, hogy biztosítsa: a mérkőzés kizárólag a sportról szóljon, és mentes legyen minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a részt vevő nemzetek meggyőződésével.

Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Taj az ISNA hírügynökség szerint szintén megerősítette: Teherán és Kairó is „tiltakozott az ügyben”, amit „észszerűtlen lépésnek” nevezett, amely „egy bizonyos csoportot támogat”. Taj nem tért ki konkrétan a „Pride-mérkőzés” elnevezésre. Hétfőn az iráni állami televízió már közölte: Teherán a FIFA-hoz fog „fellebbezni” az ügyben. Az eseményt a helyi szervezőbizottság rendezi, nem a FIFA, amely egyelőre nem reagált a megkeresésekre.(A 2022-es katari világbajnokságon a FIFA sárga lappal fenyegette meg azokat a játékosokat, akik az LMBTQ+ jogokat támogató OneLove karszalagot viselték volna.) (via The Guardian)