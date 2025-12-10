Visszaállamosítják Pharaon szétlopott hőgyészi Apponyi-kastélyát

Hiába a sorozatos hatósági felszólítások, a hőgyészi kastély tulajdonosai nem tettek semmit, hogy megakadályozzák az egykori Apponyi-kastély további pusztulását, ezért végül a kastélyt visszaveszik állami tulajdonba - tudta meg a Magyar Narancs. A helyreállítás ára a képek alapján több százmillió forintos nagyságrendű lehet, de kérdés, mikor indulhat el egyáltalán.

Az 1720-as évek körül épült barokk tolnai kastély az 1770-es években került az Apponyiakhoz, a 19. század végén Ybl Miklós tervei alapján restaurálták. Az államszocializmusban volt nevelőtthon és iskola, közben a belső szerkezetét is brutálisan átalakították, de a rendszerváltás után kastélyszállót alakítottak ki benne, amihez jelentős állami támogatásokat is felhasználtak.

A kastély aztán Ghaith Pharaonhoz került, ahhoz a szaúdi üzletemberhez, aki ellen korábban nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, és akinek a neve sokat szerepelt a 2010-es évek közepi magyar nyilvánosságban, hol mint az Orbán családdal is jó kapcsolatokat ápoló befektető, hol mint amerikai titkosszolgálati játszmák terrorizmusfinanszírozással vádolt főszereplője, aki homályos körülmények között kapott tartózkodási engedélyt Magyarországon.

Ghaith Pharaon (Fotó: attockcement.com)

Miután Pharaon 2017-ben meghalt (egy ideig ezt is vitatták páran), az akkor már használaton kívüli hőgyészi kastélyszálló teljes berendezését, bútorait néhány óra alatt ismeretlenek hordták szét - pontosabban egyszerűen beálltak teherautókkal a belső udvarra, és mindent felpakoltak. A Pharon-örökség körül azóta is perek vannak folyamatban a gyermekei és Abu Namous ügyvéd között, a kastély pedig rohad.

„Ázó falak, penészes deszkamennyezet, málló vakolat. A megbontott tetőn, a cserepek között akadálytalanul zúdult le az esővíz”

- írja a mai állapotokról a Narancs. A lap iratbetekintést kért a megyei Kormányhivataltól, miután hiába adtak be hozzájuk közadatigénylést - a megkapott iratokból pedig az derül ki, hogy a tulajdonost hiába kérték korábban többször is „jókarbantartástra”, ő nem tett semmit.

A hőgyészi kastély zongaramaradékkal Fotó: Facebook

Az emiatt kiszabott műemlékvédelmi bírság és a jelzálóg összege együtt már a félmilliárd forintot közelíti, a kormányhivatal pedig a lapnak azt mondta, hogy az állami tulajdonba vétel már folyamatban van - a tulajdoni lapon azonban ennek még nincs jele. „Állagmagóvó munkálatoknak jelenleg nyoma sincsen, a kastély valószínűleg idén télen is ázni fog. Ha megéri a tavaszt, az állam vagy az új tulajdonos nekiláthat a kötelezésben leírtak teljesítésének” - írja a Magyar Narancs.