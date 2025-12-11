A 27 éves, rasszista, incel, keresztény Nick Fuentes 2 órán át vitázott a 60 éves, konzervatív Piers Morgannel

A 27 éves, részben mexikói származású Nick Fuentes az egyik arca annak a neonáci mozgalomnak, ami igyekszik elfoglalni az amerikai Republikánus Pártot. A mezőnyében kifejezetten tehetséges szónoknak és kommunikátornak számító chicagói férfi évek óta olyan szélsőséges, a szó klasszikusabb értelmében náci eszméket terjeszt – sokáig a szülei pincéjében található szobájából sugárzott, hosszú élő videóközvetítésekben – a kornak és a viralitási követelményeknek megfelelően időnként duplacsavaros iróniába csomagolva (például: „nőkkel szexelni buziság”), mint hogy „Hitler kibaszottul menő volt”, „a holokauszt kamu”, „a nők fogják be a kibaszott pofájukat” és „a feketéket többnyire börtönbe kéne zárni”. Erről a belháborúról és Fuentes felemelkedéséről néhány hete hosszan írtunk.
Nick Fuentes a héten a Piers Morgan Uncensored vendégeként egy 2 órás vitát nyomott le, és a shitshow nagyon szépen megmutatta, mekkora világ választja el egymástól a fiatal, ultraaltrightos újmédia-sztárt és a magát régi vágású liberálisnak tartó – de azért inkább konzervatív, jobboldali – 60 éves brit tévést. (Piers Morgant egyébként kb. a politikai viták Jerry Springerjének is szokták nevezni, mert mostanában a csatornáján nagyrészt olyan videók vannak, amikben a szélsőségesen ellentétes meghívottak az interneten keresztül ordibálnak egymással, és az egész valami hangzatos címmel van eladva, tehát egyfajta extrémebb Csatt 2-ről van szó.)
Az adást már több mint 3,5 millióan nézték meg, ezt foglaljuk most össze hosszan, hogy érthető legyen, hol tartanak a szélsőséges nézetekben az egyik legfelkapottabb újmédia-sztárt követő fiatal republikánusok.
Piers Morgan azzal kezdte, hogy sokak szerint Fuentesszel szóba sem kéne állni, de hát hiába tiltották le már nagyjából minden, magát tisztességesnek láttatni akaró közösségimédia-platformról, a népszerűségén semmit sem rontott, hogy újabb és újabb szolgáltatókhoz kellett átmenekülnie (most éppen a Rumble-ön van), ő az élő példája annak, hogy a deplatforming, a mindenhonnan letiltás nem működik. Morgan azt mondta, nem akarja lerohanni és támadni Fuentest, ehelyett meg akarja érteni, hogy ki ő valójában, és mik a céljai.
