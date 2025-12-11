A fideszes Budai Gyula szerint Magyar és Puzsér a „bűnelkövetőkért” szervez tüntetést a hétvégére

Láthatóan nem hatották meg Budai Gyulát, hogy a napokban kikerültek a felvételek arról, ahogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója gyerekeket ver össze, majd többekkel együtt őt is őrizetbe vették és bántalmazással és bűnpártolással gyanúsították meg, valamint az ügyészség szerint idén nyáron is előfordult, hogy ablakkilinccsel ütötték a fiatalok fejét. Ráadásul az emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított korábbi igazgató, Juhász Péter Pál ellen több áldozat is azzal vádolt, hogy kiskorúként szexuális kapcsolatot létesített velük, vagyis szexuális erőszakot követett el ellenük.

Erre a Fidesz és a kormánymédia a fenntartói felelősség kérdése helyett inkább az intézményben tartott fiatalok bűneit kezdte el hangsúlyozni. Erre csatlakozott rá Budai Gyula, a kormánypárt képviselője, amikor csütörtökön arról írt, hogy Magyar Péter és Puzsér Róbert a bűnelkövetőkért szervezett tüntetést a hétvégére.

„Nekem csak egy kérdésem maradt Puzsérhoz és Magyar Péterhez! Azokért az áldozatokért, akik a Szőlő utcában fogvatartott fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények sértettjei, akik ellen súlyos, erőszakos bűncselekményt követtek el, mikor fognak ilyen vehemensen kiállni és tüntetni?! Az áldozatok jogai legalább olyan fontosak,mint a bűncselekményeket elkövető fiatalkorú bűnelkövetők jogai!! A Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnelkövetők jelentős része erőszakos bűncselekményeket (rablás, emberölés) követtek el, sokszor idős sértettek sérelmére! Az áldozatok nem fontosak?? Az áldozatoknak nincsenek jogai?” -írta az országgyűlési képviselő, aki reméli, hogy Puzsér és Magyar „a következő hétvégén pedig a szegedi Csillag börtönnél fognak haknizni a gyilkosok jogaiért”.

A Magyar Kriminológiai Társaság csütörtökön szakmai állásfoglalást adott ki arról, hogy a javítóintézetek nem börtönök, ahol szabadságvesztés-büntetést hajtanak végre, hanem a gyermekvédelmi intézményrendszer részei, az ott élő növendékek javítóintézeti nevelését és gondozását hivatottak biztosítani. Ez egy olyan szakmai munka, amely elengedhetetlen a fiatalkorúak szükségleteik szerinti felzárkóztatásához és társadalmi beilleszkedéséhez. Valamint hangsúlyozták, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben nem elítéltek, hanem letartóztatásukat töltők vannak fogvatartásban, akiket megillet az ártatlanság vélelme. A fogvatartásuk célja – emberi méltóságuk megőrzése mellett –, hogy biztosítsák a jelenlétüket egy még folyamatban lévő büntetőeljárásban. A napvilágra került jogsértések súlyos sebeket ejtettek az érintett fiatalkorúak testi, lelki, mentális fejlődését tekintve és tagadhatatlanul a társadalom oldaláról is bizalomvesztésről beszélhetünk.