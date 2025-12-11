A Kutyapárt a Nyugati téren vetíti le újra és újra, ahogy a Szőlő utca egyik nevelője bántalmazza az egyik gyereket

Miközben naponta érkeznek a hírek a Szőlő utcai javítóintézet botrányának fejleményeiről – ma reggel például az, hogy a napokban őrizetbe vett négy ember közül három letartóztatását kezdeményezte az ügyészség –, közös videózást tart a Kutyapárt a Nyugati téren. A végtelenített, online is nézhető videón újra és újra megmutatják, ahogy a Szőlő utca egyik nevelője bántalmazza az egyik gyereket, illetve Tuzson Bence igazságügyi miniszter magyarázkodását arról, hogy nincsenek kiskorú érintettjei az ügynek.

A párt az akcióról szóló közleményében azt írta: „Amikor a gyerekek nem mondanak igazat, azt füllentésnek hívjuk. Amikor a felnőttek teszik ezt, azt hazugságnak. Amikor pedig felnőtt Igazságügyi (!!!) Miniszterek csinálják ezt védtelen gyerekek esetében, azt gerinctelenségnek.”