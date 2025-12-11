A Kutyapárt a Nyugati téren vetíti le újra és újra, ahogy a Szőlő utca egyik nevelője bántalmazza az egyik gyereket

Miközben naponta érkeznek a hírek a Szőlő utcai javítóintézet botrányának fejleményeiről – ma reggel például az, hogy a napokban őrizetbe vett négy ember közül három letartóztatását kezdeményezte az ügyészség –, közös videózást tart a Kutyapárt a Nyugati téren. A végtelenített, online is nézhető videón újra és újra megmutatják, ahogy a Szőlő utca egyik nevelője bántalmazza az egyik gyereket, illetve Tuzson Bence igazságügyi miniszter magyarázkodását arról, hogy nincsenek kiskorú érintettjei az ügynek.
A párt az akcióról szóló közleményében azt írta: „Amikor a gyerekek nem mondanak igazat, azt füllentésnek hívjuk. Amikor a felnőttek teszik ezt, azt hazugságnak. Amikor pedig felnőtt Igazságügyi (!!!) Miniszterek csinálják ezt védtelen gyerekek esetében, azt gerinctelenségnek.”
Emlékeztetőül: szerdán Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek. A kormány gyakorlatilag a bejelentés pillanatával egyidőben egészen hátborzongató módon kezdte el átkeretezni, hogy mi is az a Szőlő utcai-ügy valójában, hiszen másképp rezonál az, ha ártatlan állami gondozott gyermekeket bánt a rendszer, mint ha bűnelkövető fiatalkorúakat.Azonnal új hangulatot hordozó szavakkal kezdett el kommunikálni a kormány:javítóintézet és (az egyébként valóban helytelenül használt) gyerekotthon helyett ezentúl börtön, állami gondozottak helyett bűnelkövetők, gyerekek helyett fiatalkorúak. Ez azonban a Hintalovon alapítvány gyermekvédelmi pszichológusa szerint nagyon rossz irány. De magát az átszervezést is kritizálták és aggályosnak látják a lapunknak nyilatkozó szakértők.
A negyedik letartóztatásáról később döntenek. Az ügynek eddig hét gyanúsítottja van.
Gulyás Gergely szerint az ügy tálalása politikai célzatú.
Nem állami gondozottak, nem gyerekek, nem ártatlanok. Bűnözők, fiatalkorúak, veszélyesek. Így is kell velük bánni, sajnálni nem kell őket. A tarthatatlan Tuzson-jelentés után új narratívát épít a Fidesz, hogy átkeretezze a hónapok óta tartó botrányt.
„Nem megátalkodott bűnözők, nem kis szörnyetegek, hanem gyerekek” - mondja Vaskuti Gergő a Hintalovon Alapítványtól.
A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését. Nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő.