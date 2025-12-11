A SPAR oda megy, ahol te vagy – megérkezett a QUICK & EASY a KoriParkhoz

Nemcsak a jég, hanem a hangulat is garantált a Budapest Parknál, a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél. A KoriPark 2025. december 11-től pedig egy igazán praktikus újdonsággal bővült: megnyílt a SPAR QUICK & EASY mobil konténerüzlet, ahova korizás előtt és után is be lehet ugrani. Így nem kell hazamenned, ha megéheztél, és akkor sem kell kerülőutat tenned, ha hazafelé jut eszedbe, hogy nincs otthon vacsorának való – minden ott van kézközelben.

A SPAR QUICK & EASY egy modern, mobil konténerüzlet, ahová a korizás előtt kényelmesen beszaladhatsz, a végén pedig hazafelé is útba esik. Modern, letisztult és gyors: pont olyan, amilyennek ma szeretjük a városi mindennapokat. A kínálatban friss szendvicsek, készételek, tejtermékek, édességek, snackek és üdítők gondoskodnak arról, hogy egy percre se essen ki a ritmus.

Az üzlet mellett egy hangulatos pihenőtér is várja a látogatókat, ahol hőgombák melege mellett lehet lazítani és nyugodtan el lehet elfogyasztani a választott finomságokat.

A SPAR a gyerekekről sem feledkezik meg: a decemberi és a jövő évi Pöttöm Party idején játékos kihívásokkal, nyereményekkel és mosolyokkal lesz tele a tér. A célba lövésért ajándék jár, a darugépnél pedig SPAR saját márkás meglepetések és plüssfigurák várják a szerencséseket - mert itt tényleg minden korosztály megtalálja a maga örömét!

Ha idén télen egy olyan helyet keresel, ahol az élmények mellé odafigyelés is jár, akkor a KoriPark tökéletes választás, mert a jó program ott kezdődik, ahol nem kell választanod a hangulat és a kényelem között – hiszen a SPAR QUICK & EASY konténerüzlet mindig kéznél van!

Fotó: SPAR

A SPAR QUICK & EASY konténerüzlet nyitva tartása a KoriParkéhoz igazodik:

Általános nyitvatartás

Hétfő - csütörtök: 16:00 - 21:00

Péntek: 16:00 - 22:00

Szombat - vasárnap: 10:00 - 22:00

Ünnepi nyitva tartás: