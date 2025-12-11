Az FTC 2–1-re legyőzte a Rangerst

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst. Az első félidőben a korábban az NB I.-ben is megfordult Bojan Miovszki góljával a Rangers szerzett vezetést, de a játékrész utolsó percében Ötvös Bence egyenlített. A második félidőben Varga Barnabás fejesgóljával szerezte meg a vezetést az FTC, ami a győzelmével továbbjutott.

A második ferencvárosi gólt szerző Varga Barnabás a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott FTC–Glasgow Rangers meccsen a Groupama Arénában 2025. december 11-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A 14 pontos Ferencváros most a harmadik helyen áll, de ez a pozíció még változhat a 21 órakor kezdődő mérkőzések miatt. Két fordulóval a vége előtt minden esélye megvan arra, hogy a legjobb nyolc között végezzen, ami egyúttal azt is jelentené, hogy közvetlenül bejut a nyolcaddöntőbe. Januárban előbb a görög Panathinaikosszal, majd az angol Nottinghammel játszik Robbie Keane csapata.