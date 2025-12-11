Bloomberg: Orbán fontolgatja, hogy köztársasági elnök lesz, ha veszít a Fidesz

A miniszterelnök azt vizsgálja, miként tarthatná meg hatalmát, függetlenül attól, milyen eredményt hoz a jövő áprilisi országgyűlési választás – írja a Bloomberg.

A lapnak egy, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrás arról beszélt: mivel egyes közvélemény-kutatások kétszámjegyű előnyt mérnek az ellenzéknek, Orbán felvetette annak lehetőségét, hogy átvegye az államfői tisztséget, és a törvények módosításával a legnagyobb hatalmú pozícióvá alakítsa azt.

Az elnöki rendszer bevezetésének lehetőségét maga Orbán is említette a múlt hónapban. Rónai Egonnak az ATV-ben azt mondta arról, hogy ezt a beszélgetést minden választás után lefolytatták.

„Mindig asztalon van. Azt javaslom a magyaroknak, hogy ezeket sose tekintsék véglegesen lezárt kérdésnek. Itt és most mi a legjobb a magyaroknak, ezt a kérdést kell feltenni, és ezt a kérdést mindig fel kell tenni.”

Ebből a szempontból figyelemreméltó az időzítése annak, hogy a parlament szerdán elfogadta a Fidesz indítványát, ami megnehezíti a jövőben a köztársasági tisztségéből való eltávolítását.

A Bloomberg azt írja, a lehetséges alkotmányos átalakítás kérdése a Tisza pártban is felmerült. Orbán államfői jogkörének kiterjesztését a Tisza vezetése sem tartja kizártnak, közölte egy, a párt gondolkodására rálátó forrás.

A lap szerint ha a Fidesz nyer áprilisban, Orbán államfőként továbbra is irányíthatná az ország politikáját, miközben a mindennapi kormányzati ügyintézést egy megbízható szövetségesére, például a „nagyratörő” építési és közlekedési miniszterre, Lázár Jánosra bízná, Orbán így külpolitikára összpontosíthatna.

„Ha viszont veszítene, Orbán köztársasági elnökként jelentősen megnehezíthetné Magyar Péter számára, hogy Magyarországot ismét az EU megbízható tagjaként pozicionálja” – írta a cikk, hozzátéve, hogy egy ilyen lépés kockázatos lenne, ha az emberek a közakarattal való szembemenetelként értelmeznék.

Fotó: Németh Dániel/444

A kérdés az időzítés, ugyanis Orbánnak még az áprilisi választások előtt fel kellene használnia a Fidesz jelenlegi kétharmados parlamenti többségét, és a jelenlegi köztársasági elnöknek, Sulyok Tamásnak is le kellene mondania. Mindez azt jelenti, hogy a prezidenciális jogkörök kiterjesztése legkorábban a jövő év elején lehetséges – mondta lapnak Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund közép-európai igazgatója.

„Ez lenne az Orbán-rendszer megmentésének vészforgatókönyve, annak beismerése, hogy ezt a választásokon már nem lehet biztosítani” – fogalmazott Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund közép-európai igazgatója. „Kockázatos, de nem kizárható.”

A nemzetközi környezet is kedvező lehet, a 2022-es választás után az EU ugyan felfüggesztette a támogatások jelentős részét, de ez nem fékezte meg Orbánt, aki tovább mélyítette kapcsolatait Oroszországgal és Kínával, és folytatta szabadságjogok korlátozását. „Külső nyomás nem nehezedik Orbánra. A nemzetközi környezet elképesztően engedékennyé vált az alkotmányos mérnökösködéssel szemben” – mondta Hegedüs